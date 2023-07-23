ستساعدك المقالة التالية: تواريخ سداد الأقساط ربع السنوية ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات للشركات في عام 2023

قد يحتاج عملك إلى دفع ضريبة السلع والخدمات (GST) أو ضريبة السلع والخدمات (HST) لهيئة تنظيم الاتصالات على أقساط ربع سنوية على مدار العام أو مواجهة غرامات وفوائد في وقت الضريبة.

إذا كان عملك يحقق أرباحًا تتجاوز 30 ألف دولار في السنة التقويمية الماضية ، فإنك لم تعد مؤهلاً “كمورد صغير” ويجب عليك التسجيل لتحصيل وتحويل ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات على المبيعات المؤهلة في كندا. يمكن تحقيق هذا الحد البالغ 30000 دولار أمريكي في ربع واحد أو أكثر من أرباع السنة خلال عام عملك.

مع تسجيل ضريبة السلع والخدمات / HST ، تأتي الحاجة إلى تقديم إقرار ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات في نهاية السنة المالية الخاصة بك.

إذا تجاوز صافي ضريبة السلع والخدمات (GST) / ضريبة السلع والخدمات (HST) التي جمعتها شركتك 3000 دولار في العام السابق وقمت بتقديم عائداتك سنويًا ، تتوقع CRA منك تحويل ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات على أربعة أقساط ربع سنوية وعدم الانتظار حتى نهاية العام.

يُستحق سداد أقساط ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات لكل ربع سنة في غضون شهر واحد بعد نهاية كل ربع سنة مالي.

إذا كان لشركتك نهاية عام في 31 ديسمبر ، فيجب عليك سداد أقساط من خلال: الأرباع المالية تواريخ استحقاق القسط 1 يناير – 31 مارس 30 أبريل 1 أبريل – 30 يونيو 31 يوليو 1 يوليو – 30 سبتمبر 31 أكتوبر 1 أكتوبر – 31 ديسمبر 31 يناير

إذا كان صافي ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات الخاصة بك في السنة المالية الماضية لا يفي بالحد الأدنى البالغ 3000 دولار ، فلديك موعد نهائي للدفع في 30 أبريل من العام التالي لدفع أي رصيد مستحق لضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات ، ويجب تقديم إقرار ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات الخاصة بك بحلول 15 يونيو.

إذا طُلب منك دفع ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات على أقساط وكان لديك رصيد مستحق في نهاية السنة المالية بسبب زيادة صافي ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات ، فيجب دفع الرصيد المستحق بعد 3 أشهر من نهاية السنة المالية.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك نهاية عام في 31 ديسمبر ، فيجب تقديم إقرار ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات الخاصة بك بحلول 31 مارس (والرصيد المستحق المدفوع لتجنب العقوبات).

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كيفية حساب مدفوعات التقسيط GST / HST

1. قسّم إجمالي ضريبة السلع والخدمات التي دفعتها في العام السابق إلى أربعة أجزاء وادفع كل “ربع” في أو قبل تواريخ الاستحقاق ربع السنوية المذكورة سابقًا.

على سبيل المثال ، إذا كان صافي ضريبة السلع والخدمات (GST) / ضريبة السلع والخدمات (HST) الخاصة بك في عام 2022 هو 6000 دولار ، فإن 1500 دولار تكون مستحقة بحلول 30 أبريل ، 31 يوليو ، 31 أكتوبر ، 2023 ، 31 يناير 2024.

إذا تقرر في نهاية العام أنك دفعت مبلغًا زائدًا عن ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات ، فستقوم CRA بإرجاع المبلغ إليك. إذا كان إجمالي الأقساط أقل مما تدين به ، فيمكنك دفع الرصيد إلى CRA وعدم تحمل غرامات إذا دفعته في الوقت المحدد.

2. قم بتقدير رصيد GST / HST الخاص بك للعام الحالي ودفعه على أقساط. تعمل هذه الصيغة إذا كنت تعتقد أن رصيد GST / HST الخاص بك سيكون أقل لهذا العام ولا تريد منح CRA قرضًا بدون فائدة.

إذا انتهى بك الأمر إلى دفع ضرائب ، فسيتم فرض فائدة على الأقساط ، لأن هذا يعني أن تقديراتك كانت متوقفة ، وكان من المفترض أن تكون دفعة القسط الخاصة بك أكثر.

كيفية إجراء مدفوعات ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات

للبدء ، يجب عليك تسجيل حساب CRA My Business للوصول إلى مستنداتك الضريبية عبر الإنترنت.

هذه الخدمة عبر الإنترنت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ويمكنك استخدامها لإرجاع ضريبة السلع والخدمات / HST ، وكشوف المرتبات ، وإيداع ضريبة دخل الشركات ، ورسوم الإنتاج ، والمزيد.

لأغراض ضريبة السلع والخدمات / HST ، يقدم حساب CRA MyBusiness أيضًا آلة حاسبة أنيقة لضريبة الأقساط.

يمكنك سداد أقساط ضريبة السلع والخدمات (GST / HST) عبر:

1. CRA’s مدفوعاتى الخدمة الإلكترونية.

2. حساب أعمالي لدى CRA عن طريق إعداد المدفوعات المصرح بها مسبقًا.

3. مؤسستك المالية. على سبيل المثال ، يمكنني الدفع مباشرة من حساب TD للأعمال الخاص بي.

4. عن طريق البريد: أكمل نموذج RC160 ، قسيمة التحويل ، وأرسلها بالبريد مع الشيك. يمكنك طلب قسيمة تحويل شخصية من خلال My Business Account.

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فوائد التقسيط والغرامات

إذا كان من المفترض أن تسدد أقساط ضريبة السلع والخدمات (GST) / ضريبة السلع والخدمات (HST) ونسيت القيام بذلك ، فإن CRA تضيف فائدة إلى رصيدك بدءًا من اليوم التالي لسداد القسط حتى ما قبل:

يوم دفع مبلغ القسط المتأخر وأي فائدة متراكمة

يوم استحقاق صافي الضريبة للسنة

تعتمد الفائدة المفروضة على السعر المحدد من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وهي حاليًا 5٪.

يتم تحصيل الفائدة أيضًا إذا أسست مدفوعاتك ربع السنوية على ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات الخاصة بك للسنة الحالية (وليس العام السابق) ، وكان هناك عجز في نهاية السنة المالية.

وتجدر الإشارة إلى حقيقة أن مصروفات الفائدة هذه ليست معفاة من الضرائب ، لذلك لن تحصل على استراحة بشطبها.

إذا دفعت أكثر من ضريبة السلع والخدمات / HST ، تدفع CRA فائدة على المبلغ المسترد الخاص بك بمعدل 1٪ (الجداول الزمنية لكسب الفائدة على المبلغ المسترد ليست جذابة).

في بعض المواقف (مثل المشقة الشديدة) ، قد تتمكن من التقدم بطلب للحصول على تنازل عن الفوائد والعقوبات.

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افكار اخيرة

لم تبلغني وكالة تنظيم الاتصالات (CRA) عندما أحتاج إلى البدء في دفع أقساط ربع سنوية لضريبة السلع والخدمات / HST. علمت عنها بالطريقة الصعبة بعد دفع الفائدة على المدفوعات المتأخرة. لذلك تحتاج إلى مراقبة الشؤون المالية لأعمالك والحد الأدنى البالغ 3000 دولار.

Note أنه إذا كانت السنة المالية الأولى أقل من 12 شهرًا ، فقد تحتاج إلى إجراء بعض العمليات الحسابية لتحديد ما إذا كنت مستحقًا لأقساط ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات.

على سبيل المثال ، إذا جمعت 1000 دولار أمريكي من ضريبة السلع والخدمات وكنت تعمل لمدة 100 يوم فقط في السنة التقويمية الأولى (2022) ، في ما يلي الشكل الذي يبدو عليه الحساب:

(1000 دولار أمريكي / 100 يوم) × 365 يومًا = 3650 دولارًا أمريكيًا صافي ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات.

في هذه الحالة ، يجب عليك إجراء أقساط ربع سنوية في عام 2023.

للاستعلام عن حساب ضريبة العمل الخاص بك ، يمكنك الوصول إلى CRA على الرقم 1-800-959-5525.

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أسئلة مكررة

هل يجب علي دفع أقساط ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات؟

إذا قمت بجمع وتحويل 3000 دولار أو أكثر في ضريبة السلع والخدمات / HST في السنة المالية السابقة ، فسيتعين عليك دفع أقساط ربع سنوية لتجنب رسوم الفائدة أو الغرامات.

ما المبلغ الذي يتعين علي دفعه للتسجيل في ضريبة السلع والخدمات / HST؟

عندما تبلغ إيرادات عملك 30000 دولار أو أكثر ، تطلب CRA منك البدء في تحصيل وتحويل ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات.

ماذا يحدث إذا لم أقوم بتسديد أقساط ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات؟

أنت تدفع فائدة على الرصيد المستحق بدءًا من تاريخ استحقاق الدفع. معدل الفائدة الحالي المحدد الذي تفرضه هيئة تنظيم الاتصالات هو 5٪.

متى يحين موعد استحقاق دفعات ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات ربع السنوية؟

وهي مستحقة بحلول 30 أبريل و 31 يوليو و 31 أكتوبر و 31 يناير.

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