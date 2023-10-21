ستساعدك المقالة التالية: توجيهات MapQuest الصوتية على شبكة Sprint-Nextel

توجيهات MapQuest الصوتية على شبكة Sprint-Nextel

يحب إنفوسبيس, ماب كويست يقوم أيضًا بتشغيل التوجيهات الصوتية (تحويل النص إلى كلام) خطوة بخطوة على شبكة Sprint-Nextel. إليك MapQuest اليوم إعلان:

“يستفيد MapQuest Navigator من منصات الخدمات القائمة على الموقع الرائدة في Sprint والهواتف التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للحصول على معلومات موقع الجهاز اللاسلكي، مما يسمح للمشتركين بأخذ نظام الملاحة الخاص بهم معهم في جميع الأوقات والحصول على الاتجاهات سواء في السيارة أو المشي أو ركوب الدراجات، أو لغير ذلك. الاحتياجات اليومية. وبما أنه يتم تنزيل اتجاهات الخريطة في بداية الطريق، يمكن لعملاء Sprint استخدام خدمة MapQuest Navigator حتى لو كانت رحلتهم تأخذهم إلى ما هو أبعد من تغطية الشبكة، مما يوفر تجربة تنقل مستمرة. يساعد MapQuest Navigator الأشخاص في العثور على الأماكن وعرض الخرائط وتوفير الاتجاهات مع تقديم مستوى جديد تمامًا من الراحة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها – أثناء التنقل.

يشير إطلاق خدمات متشابهة للغاية في نفس اليوم من InfoSpace وMapQuest إلى تصور لطلب المستخدمين والمنافسة المتزايدة لبناء نفس مجموعة الخدمات بشكل كبير بناءً على هذا التصور. قارن التشابه في الكثير من اللغة وطريقة ذلك ماب كويست و إنفوسبيس وصف تطبيقاتهم المحلية المتنقلة للمستهلكين.

الطلب على الخرائط والاتجاهات (والمعلومات المحلية ذات الصلة) في بيئة متنقلة مرتفع. ذكرت شركة Telephia في شهر يوليو أن MapQuest لديها أفضل تطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتنزيل (استنادًا إلى الإيرادات المتحققة). في أبريل من هذا العام، أجرت AOL وPew استطلاعًا لمستخدمي الهاتف المحمول، والذي وجد ما يلي: “في عام 2006، كانت الميزة التي يجب توفرها هي رسم الخرائط والاتجاهات عبر الهاتف المحمول، حيث قال ما يقرب من نصف البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يرغبون في الحصول على هذه الميزات في متناول أيديهم. “

إليك منشورًا أطول بكثير كتبته حول بيانات مستخدم مساعدة دليل الهاتف المحمول كوكيل لطلب البحث المحلي على الهاتف المحمول والاهتمام بالفئة.