ستساعدك المقالة التالية: توجيه الموظف: دليل الحاجة إلى المعرفة

يعمل توجيه الموظف مثل أ الترحيب الحار لموظفيك الجدد.

فهو يهيئ الجميع لتحقيق النجاح، ويزود موظفيك الجدد بالمهارات اللازمة الموارد والمعلومات التي يحتاجونها لبدء العمل معك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين الذين يتمتعون بتأهيل وتوجيه رائعين هم 18X أكثر التزامًا.

وبعبارة أخرى، فإنه سوف يساعدك تعزيز أداء الموظف, إنتاجية, حفظ، و الرضا الوظيفي – لذلك فهو فوز للجميع!

في هذه التدوينة ستكتشف كيفية إنشاء أفضل تجربة توجيه الموظف.

توجيه الموظف مقابل تأهيل الموظف

قبل أن ننتقل إلى تفاصيل توجيه الموظف، يجب أن تفهم الفرق بين توجيه الموظف والتأهيل. على الرغم من أن العديد من الأشخاص يستخدمون هذه المصطلحات بالتبادل، إلا أن هناك اختلافات بين الاثنين.

دعونا الآن نلقي نظرة فاحصة على كلا الأمرين حتى نزيل أي ارتباك قد يكون لديك.

توجه الموظف

توجيه الموظف هو مثل مقدمة لشركة.

يتعلق الأمر بجعل الموظف الجديد على دراية بالأساسيات، مثل قواعد الشركة، وأماكن الأمور، ومقدمة لفريقك. يمكنك التفكير في الأمر على أنه اليوم الأول في المدرسة الجديدة، حيث تكتشف كل شيء.

تأهيل الموظف

Onboarding هو أكثر بكثير من مجرد توجيه الموظف.

فهو يشمل التوجيه، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك – وهو مساعدتك استقر في دورك, تعلم مهارات جديدة، و تصبح جزءا من الفريق. الأمر يتعلق أكثر مما يجعلك تشعر بالراحة والثقة في وظيفتك الجديدة متأخر , بعد فوات الوقت.

فوائد توجيه الموظف

يلعب توجيه الموظف دورًا حاسمًا في الترحيب بالموظفين الجدد.

في الواقع، عندما تحدد توجيهات الموظف، يمكنك فعل ذلك زيادة إنتاجية فريقك والاحتفاظ به ورضاه.

تخفيف التوتر بشأن التوظيف الجديد

يمكن أن يكون الحصول على وظيفة جديدة إنجازًا عظيمًا – يمكن أن يكون توجيه الموظف بمثابة ترحيب ودي، مساعدة الموظفين الجدد على الشعور براحة أكبربدلاً من الضياع أو القلق.

في الواقع، يمكن توجيه الموظف وعملية الإعداد بشكل فعال تحسين أداء الموظفين بنسبة 11%.

إرساء الوضوح في توقعات الدور

التوجه يمهد الطريق السماح لموظفيك بمعرفة ما هو متوقع منهم. ويوضح مسؤوليات الوظيفة وثقافة الشركة.

تعزيز الاحتفاظ بالموظفين

إن منح موظفيك الجدد بداية قوية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الاحتفاظ بهم. عندما يفهم موظفوك الجدد دورهم، فمن المرجح أن يستمروا في العمل. في الواقع، أ يمكن للتوجيه الفعال وعملية الإعداد تعزيز الاحتفاظ بنسبة 82%.

اللبنات الأساسية لبرنامج التوجيه الفعال

لقد تعلمت لماذا يعد التوجيه الفعال للموظفين أمرًا ضروريًا.

الآن حان الوقت للدخول عملية خطوة بخطوة لإنشاء توجيه فعال للموظفين من شأنها إعداد موظفيك لتحقيق النجاح.

لفتة الترحيب والمقدمة

ترحيب حار ومقدمة مدروسة يحدد نغمة تجربة إيجابية. إذا سبق لك أن حصلت على مقدمة رائعة لشركة ما، فأنت تعرف مدى أهميتها وتقديرها. إنه يلغي أي تخمين ويتيح لك النهوض والتشغيل بسرعة.

ترحيب شخصي

لترك انطباع أول مثالي، نوصي بذلك إعطاء ترحيب شخصي لموظفيك –

بغض النظر عن أي واحد من هذه الأشياء تقوم به، فإنه سيجعل موظفيك الجدد يشعرون بالتقدير.

زائد، الموظفون الذين يشعرون أن الشركة تهتم بهم نكون أكثر مرتبط و إنتاجي.

مقدمة لثقافة الشركة

يقدم التوجيه الرائع للموظفين الوافدين الجدد إلى الشركة قيم, البعثات، و ثقافة العمل. وهذا يساعد موظفيك الجدد على الفهم ما هو المهم وكيفية مواءمة جهودهم.

وهذا أمر حيوي أيضًا، نظرًا لأن الموظفين الذين يتناسبون بشكل جيد مع ثقافة الشركة هم كذلك من المرجح أن يبقى مع الشركة على المدى الطويل.

بناء العلاقات

الخطوة الأخيرة من المقدمة الرائعة للشركة تدور حول بناء العلاقات.

يجب اسمح لفريقك بمقابلة موظف جديد وخلق جو عمل ودود –

إذا كنت تستطيع، ونحن نوصي بالتأكيد إقران الموظفين الجدد مع الموجهين أثناء التوجيه. نحن من أشد المعجبين بذلك وقد شهدنا نتائج رائعة من خلال القيام بذلك –

معلومات سريعة: نقترح القيام بأنشطة بناء الفريق خاصة عند تعيين موظفين جدد. سيساعد ذلك على تحسين بيئة عملك بشكل كبير.

توفير الموارد الأساسية

الخطوة التالية هي تقديم جميع المستندات التي يحتاجها موظفوك الجدد.

إذا لم تكن لديك هذه المستندات، فنقترح إنشاؤها للموظفين الجدد في المستقبل –

دليل الموظف

يعمل دليل الموظف مثل الذهاب إلى الموارد للموظفين.

أنه يحتوي على معلومات هامة حول الخاص بك سياسات الشركة, إجراءات, القواعد الارشادية، إلى جانب التوقعات. كما أنه الخطوط العريضة الحقوق القانونية, المسؤوليات، و متطلبات التوافق – حمايتك أنت وموظفيك الجدد.

شرح السياسات

الخطوة التالية هي اشرح لموظفيك بالضبط ما تتوقعه منهم.

وهذا لا يشمل فقط حجم العمل ونوعه، بل أيضًا ساعات العمل, السلوكيات, اللباس الواجب ارتداؤه، و ترك السياسات. وهذا يلعب دورا رئيسيا في منع أي صراعات و حل القضايا عندما تنشأ.

موارد التدريب والتطوير

المورد الأخير هو مواد تدريبية و موارد التنمية.

يتيح الوصول إلى الموارد والمواد التدريبية للموظفين الجدد صقل مهاراتهم أو سد الفجوات في معارفهم – تحسين جودة العمل بشكل كبير. وبصرف النظر عن ذلك، يجب أن يحتوي أيضًا على أدلة التصميم.

على سبيل المثال، إذا كنت مصمم ويب، فيمكن أن يتضمن دليل الأسلوب تفاصيل، مثل:

لوحة الألوان

الطباعة

تخطيط ونظام الشبكة

التمكين من خلال تحديد الأهداف

للحفاظ على تكريس موظفيك الجدد للعمل، من الضروري تحديد أهداف واضحة.

تحديد الأهداف الشخصية

الخطوة الأولى هي تحديد وتحديد أهداف الموظفين الجدد – قد يشمل ذلك تنمية المهارات، أو التقدم الوظيفي، أو النمو الشخصي.

تحديد الأهداف الخاصة بالوظيفة

بالطبع، يجب عليك أيضًا تحديد أهداف وظيفية محددة مع كل موظف جديد لديك.

وهذا ينبغي أن يشمل كليهما الأهداف قصيرة المدى، وكذلك الأهداف طويلة المدى. سيؤدي القيام بذلك إلى السماح لموظفيك بمعرفة توقعاتك منهم.

أظهر لموظفيك كيف يمكن ربط أهدافهم الفردية بأهداف الشركة اجعلهم يشعرون وكأنهم جزء من شركتك –

الصيغة الذكية

بغض النظر عن الهدف الذي تحدده، يجب عليك ذلك استخدم دائمًا صيغة SMART. يرمز هذا الاختصار إلى محددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وذات صلة ومحددة زمنياً.

إن استخدام هذا النهج سيتيح لك ولموظفيك كن واضحًا في كل جانب من جوانب الأهداف، مما يزيد من فرص تحقيق الهدف.

آلية التغذية الراجعة وقنوات الاتصال

97% من العاملين يقول يؤثر التواصل على كفاءة مهمتهم على أساس يومي.

لهذا السبب عليك أن تكون واضحا بشأن

منصات التواصل

تأكد من موظفيك الجدد تعرف على القنوات التي تستخدمها للتواصل.

بالتأكيد، ربما تكون قد تواصلت معهم عبر البريد الإلكتروني أثناء عملية التوظيف. ومع ذلك، عندما يبدأون العمل معك، يمكن أن يتغير هذا

يجب عليك أيضا افعل الشيء نفسه بالنسبة للمنصات الأخرى مثل أدوات إدارة المشاريع.

التدريب على التغذية الراجعة البناءة

ردود الفعل أمر حيوي ل تحقيق أقصى قدر من الأداء والجودة لموظفيك. ومع ذلك، عندما لا تتمكن من تقديم الملاحظات بشكل صحيح، فقد يحدث العكس …

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مغادرة الموظفين للشركة.

لهذا السبب يجب أن تقدم التوجيهات أو أفضل الممارسات بشأن تقديم الملاحظات وتلقيها من الآخرين.

يجب عليك أيضًا تشجيع المديرين على الانفتاح على ردود الفعل –

تسجيلات الوصول المستمرة

جدولة اجتماعات المتابعة بعد التوجيه الأولي لجمع التعليقات حول مدى تكيف الموظفين الجدد مع الوظيفة وبيئة العمل الجديدة.

يجب عليك أيضا تشجيع المديرين على جدولة مواعيد اللحاق المنتظمة بالموظفين الجدد. سيسمح هذا للموظفين الجدد بمناقشة التقدم والتحديات والتعليقات.

الاستنتاج – تضخيم تأثير توجيه الموظف

يعد التوجيه الصحيح للموظف أمرًا حيويًا للتحسين الرضا الوظيفي للموظفين, حفظ، و إنتاجية.

لمعرفة المزيد من النصائح والحيل، ألقِ نظرة على ما قرأته وكالات التصميم الأخرى على مدونتنا مؤخرًا:

هل تبحث عن طريقة فعالة لإدارة المشاريع؟

مع Wix، يمكنك الاستفادة التعاون بالإشارة والنقر لتمكين العملاء وأصحاب المصلحة من الإشارة إلى ما يشيرون إليه في أي صفحة ويب مباشرة، وترك التعليقات على الفور، وقول ما يجب تغييره، وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إنشاء المعالم, تقسيمها إلى مهام، و عالمه فى أمرأة.

إذا كنت ترغب في تلقي تعليقات منطقية، تسهيل التعاون مع العملاء وإنهاء المشاريع في أيام بدلاً من أسابيع، قم بالتسجيل في Wix اليوم – مع خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا فقط شهريًا.