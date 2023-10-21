ستساعدك المقالة التالية: توزيع حركة مرور Google يهيمن عليه البحث

Hitwise بيل تانسر نشرت مؤخرا حول توزيع حركة مرور Google عبر خصائصه العديدة. وكما قد تتوقع، وكان هذا صحيحًا تاريخيًا، فإن هذا التوزيع يهيمن عليه البحث.

في الوقت الحالي، تمتلك Google “العلامة التجارية” في البحث. لكن ياهو ومايكروسوفت لديهما حركة مرور “أكثر تنوعًا” عبر خصائص متعددة.

بدون المزيد من الجهد و- أجرؤ على قول ذلك؟ – التسويق من جانب جوجل لن يكون قادرًا على فعل الكثير لتغيير هذا التوزيع: تعزيز استخدام خصائصه الأخرى بشكل كبير.

ولكن على الرغم من بعض سلوكياتها واستمرارها في إطلاق منتجات غير بحثية، فإن جوجل تبدو متناقضة بشأن كونها “بوابة” في نهاية المطاف.

على الصعيد المحلي، دعنا نستخدم بيانات توزيع حركة مرور Hitwise وبيانات حجم بحث comScore لإلقاء نظرة على حجم البحث المحلي وخرائط Google:

تقول شركة comScore أن Google استحوذت على 3.1 مليار عملية بحث في الولايات المتحدة في أكتوبر.

78% من هذا الحجم (Google.com) هو 2.42 مليار عملية بحث.

.79% من إجمالي حجم البحث (خرائط جوجل) بلغ حوالي 25 مليون عملية بحث في أكتوبر

وهذا من شأنه أن يشير إلى أحجام صغيرة نسبيًا للبحث المحلي في Google (على الرغم من مقارنته بمواقع البحث المحلية الكبرى الأخرى). لكن ضع في اعتبارك أن الغالبية العظمى من عمليات البحث المحلية تأتي عبر المواقع الرئيسية للمحركات (أي Google.com).

رجوع الى بيانات Nielsen-WebVisible . . . معظم عمليات البحث المحلية التي أجراها المشاركون في الاستطلاع (51%) لم تحتوي على مُعدِّل جغرافي. وهذا يعني أن معظم هذه الاستعلامات لا يتم تقديمها بشكل جيد (إلا عن طريق الإعلانات عبر استهداف IP).

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.