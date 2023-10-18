ستساعدك المقالة التالية: توفير المال لكسب المال: تدقيق البحث المدفوع ومراقبة الجودة

هناك قول مأثور قديم في مجال الأعمال يقول، لديك لانفاق المال لكسب المال. وكما سيؤكد أي شخص اختبر قوة الإعلان الفعال، فإن هذا القول المأثور يتردد صداه مرارًا وتكرارًا. عليك أن تخبر الجمهور بما تقدمه قبل أن يعرفوا أنك الشخص الذي ستشتريه منه. هذا الجزء سهل وواضح.

ومع ذلك، هناك عبارة ثانية يجب أن تنهي العبارة الأولى، وهي: معظم الشركات كسب المال عن طريق توفير المال. وعلى الرغم من أن العبارة الثانية قد تبدو متناقضة مع الأولى، إلا أنها في الواقع مكملة لها. فكر في هوامش أعمالك قبل الإفراط في التفكير في العبارة الثانية. في بيئة تقيس فيها العديد من الشركات هوامش ربحها بأرقام فردية، فإن كل قرش يتم توفيره هو في الواقع قرش مكتسب. الحيلة هي معرفة أين تنفق وأين تدخر.

الجميع بحاجة إلى الإعلان. بالأمس، قمت أنا وبعض الأصدقاء بتجربة حاولنا فيها تسمية الشركات أو المنتجات أو الخدمات التي لا تعتمد على الإعلانات لنشر رسالتها. الاسم الوحيد المعروف الذي يمكن أن نتفق عليه جميعًا هو Google.

لقد كنا مخطئين بالمناسبة. وبعد ميلي ثانية من البحث اكتشفت أنه حتى Google تعلن عن خدماتها.

أدرجت القصة لأنني وجدت أن وسائل Google الأساسية للإعلان عن منتجاتها وخدماتها مثيرة للاهتمام. تستخدم Google برنامج AdWords بشكل أساسي. الفرص هي أو الاختيارات هي؛ و أنت ايضا.

يعمل إعلان AdWords. وقد تم وصفه، إلى جانب نظام توزيع AdSense الخاص به، بأنه أكثر أنظمة إعادة توزيع الثروة ابتكارًا على الإطلاق. إنها بالتأكيد الأكثر نجاحًا، حيث تمثل أكثر من 95% من إيرادات Google السنوية.

كما هو الحال مع جميع الأنظمة، لا يعتبر برنامج AdWords مثاليًا على الرغم من أنه جيد جدًا. يتم إنفاق الكثير من الأموال الحكيمة على الإعلان هناك، ومعظمها يحقق عائدًا مناسبًا على الاستثمار للمعلنين. ولهذا السبب يعمل النظام بشكل جيد ويحظى بشعبية عالمية في كل مكان على وجه الأرض تقريبًا. ومع ذلك، فإن النظام يرتكب أخطاء، وهذه الأخطاء تكلف المعلنين أموالًا كان من الممكن إضافتها إلى أرباحهم النهائية.

لو كان هناك طرف ثالث مستقل يمكنه مراقبة الإنفاق الإعلاني، والعثور على تلك الأخطاء، والمساعدة في استرداد الأموال التي تم إنفاقها بشكل خاطئ. في الواقع، هناك واحد.

مقاييس البحث الرائعة ابتكرت ضمان PPC. نظام مراقبة وتحليل جودة PPC الذي يكتشف الأخطاء التي تم ارتكابها في فواتير الدفع لكل نقرة من Google AdWords وYahoo Search Marketing. تفتخر PPC Assurance بمعدل التقاط يتراوح بين 5% و10% للحملات التي تستفيد بشكل جيد من ميزات الأنظمة الإعلانية. تقوم PPC Assurance تلقائيًا بتسجيل هذه الأخطاء وإرسال طلب استرداد الأموال إلى Google أو Yahoo باستخدام التفاصيل الدقيقة التي تطلبها الشبكات.

لماذا هناك أخطاء؟ مع الأنظمة الموزعة الكبيرة، يستغرق نقل معلومات الحملة عبر الشبكة وقتًا. هذا، بالإضافة إلى حقيقة أن الإعلانات يتم عرضها بمعدل أكبر من مئات الآلاف في الثانية، يؤدي إلى موقف حيث توجد إعلانات مضللة. مرة أخرى، هذه هي مشكلات هندسة الكمبيوتر التي يصعب حلها للغاية. تجد PPC Assurance هذه التناقضات بما في ذلك بعض مشكلات النقرات التي قد تكون مرتبطة بما يسمى النقر الاحتيالي.

بعد نجاحها في الحصول على المبالغ المستردة (بشكل عام في شكل أرصدة نقرات مجانية) للعديد من العملاء، انتقلت PPC Assurance مؤخرًا من الاختبار التجريبي وهي الآن مفتوحة ومتاحة للتسجيلات التجارية. الفكرة بسيطة بما فيه الكفاية على الرغم من أن العمل الفعلي للبرنامج أكثر تعقيدًا مما قد يعتقده المرء. إليك نظرة عامة مختصرة:

بدعم من Enquisite، تعمل PPC Assurance أولاً مع العميل لإضافة رموز خاصة إلى روابط الصفحة المقصودة للحملة والتي توفر معلومات إضافية مهمة حول نقرات العميل.

وبعد ذلك، يقوم بالتقاط نسخة من نقرات العملاء في الوقت الفعلي، وإنشاء ملف سجل بعيد بشكل فعال.

يقوم النظام بعد ذلك بتحليل كل نقرة باستخدام أكثر من 20 اختبارًا مختلفًا تم تطويرها بواسطة طاقم العلوم الحاصل على درجة الدكتوراه.

تقوم شركة PPC Assurance بعد ذلك بمسح سجلات الفواتير الخاصة بحسابات العملاء كما صاغتها شبكات PPC، ومقارنة تلك السجلات بإعدادات حساب المعلنين في شبكات PPC.

وعندما يكتشف تناقضات أو نشاط نقرات خاطئ واضح، فإنه يسجل كل حادث ويعد تقريرًا.

يمكن إعادة توجيه هذا التقرير إلى أقسام المطالبات في Google أو YSM بنقرة زر واحدة.

ونظرًا لأن التقارير تتضمن جميع التفاصيل التي تطلبها الشبكات للتحقيق وإصدار أوامر استرداد الأموال، فإنها تميل إلى الالتزام بها من قبل الشبكات. بسيطة بما فيه الكفاية على السطح …

تحت الغطاء، هناك الكثير مما يحدث مما تراه العين. واستنادًا إلى عدد من الخوارزميات والأساليب التي تنتظر الحصول على براءة اختراع، فإن Enquisite قادر على إجراء تحليل عميق لكل زيارة متعلقة بالبحث إلى موقع ويب أو مستند. تم تطويره في الأصل كأداة لتحسين محركات البحث التي تركز على المواضع العضوية، وجد الرئيس التنفيذي ريتشارد زويكي نفسه غارقًا في طلبات التسويق عبر محركات البحث (SEMs) التي تركز على البحث المدفوع للحصول على منتج مجاني. نظرًا لأن كلا المجموعتين لديهما احتياجات مختلفة، كان لا بد من تطوير منتج فريد تمامًا، ومن ثم ضمان PPC.

يقول زويكي إن PPC Assurance هو منتج فريد من نوعه ولا يوجد به منافسون أو مقلدون حاليون. انه علي حق. هل يمكن لأي شخص تسمية منتج آخر يحقق توفيرًا بنسبة 5 10% في الإنفاق الإعلاني؟ قد يستغرق ذلك بعض الوقت، أطول مما يستغرقه تسمية شركة لا تعلن بطريقة أو بأخرى. خذ وقتك ولكن أثناء قيامك بذلك، اطلب من PPC Assurance فحص حملات PPC الخاصة بك في الخلفية. وبهذه الطريقة يمكن تحقيق الدخل من الوقت من خلال المدخرات.