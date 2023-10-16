ستساعدك المقالة التالية: توقعات جوائز الأوسكار للفائزين لعام 2009 على الإنترنت

سيبدأ حفل توزيع جوائز الأوسكار في الساعة 8:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الليلة، وينتظر العالم لمعرفة ما إذا كان فيلم Slumdog Millionaire، وهو الفيلم الذي لم يتم عرضه تقريبًا في دور السينما، سيحقق مصيره ويحصل على جوائز الأوسكار كما لو كان قد حصل بالفعل على قلوب العالم.

لقد كتبت للتو القليل عن Yahoo Movies وموقع جوائز الأوسكار الخاص بهم مع توقعاتهم لجوائز الأوسكار، ولكني أردت مشاركة المزيد من محركات البحث والموارد عبر الإنترنت التي تتنبأ بالفائزين بجوائز الأوسكار السنوية الحادية والثمانين الليلة.

توقعات AOL’s MovieFone لعام 2009 لجوائز الأوسكار: قامت AOL بتجميع عرض شرائح لتنبؤاتها بجوائز الأوسكار واختارت بينيلوبي كروز لأفضل ممثلة مساعدة وشون بن كأفضل ممثل من فيلم Milk.

أوسكار الهيجان : مدونة مهتمة بجوائز الأوسكار بقائمة تنبؤاتها وجنون التعليقات النابضة بالحياة، خالف أوسكار فرنزي التيار وتوقع أن يفوز الطريق الثوري بجائزة أفضل فيلم.

أفلام ام اس ان : لا تتوقع MSN، مثل معظم مواقع الترفيه الأخرى عبر الإنترنت، أن يفوز ميكي رورك بجائزة أفضل ممثل، وتشعر أن شون بن سيفوز بها عن فيلم Milk، على الرغم من أنهم يقولون إن رورك يجب أن يفوز لأنه يستحق ذلك.

جوائز الأوسكار على Go.com : بالطبع بما أن قناة ABC تستضيف الممثلين، فلا يمكنهم حقًا التنبؤ بالفائزين دون أن يكون هناك أي جدل، لكنهم أنشأوا الموقع الرسمي لجوائز الأوسكار مع البث المباشر لحفل توزيع جوائز الأوسكار واحتفالات السجادة الحمراء.

من برأيك سيأخذ جوائز الأوسكار الليلة؟ لا تتردد في ترك توقعاتك في التعليقات أدناه أو الارتباط بمواقع الويب الأخرى التي تقوم بتشغيل توقعات جوائز الأوسكار.