ستساعدك المقالة التالية: توقف عن التعزيز Facebook المشاركات (حتى تنتهي من ذلك)

يوجد زر التعزيز باللون الأزرق الساطع بجوار منشورك الأخير، والذي لم يحظ بأي جذب حتى الآن… من المغري جدًا الضغط عليه وإضافة القليل من الجنيهات وعقد أصابعك للحصول على بعض التفاعل فقط لإبقاء عميلك سعيدًا . ولكن من المحتمل أن يعني الضغط على التعزيز أنك ستهدر أموال عميلك إذا قمت بذلك.

لقد حان الوقت للابتعاد عن زر التعزيز (على الأقل حتى تفهم متى يجب عليك استخدامه).

لقد قمت بمشاركة منشور على صفحة عملك، ولم يتم التفاعل معه على الإطلاق…. فقط صمت… وكأنك تتحدث إلى نفسك. أنت مذعور، وعليك إبلاغ عميلك في غضون أيام قليلة والأمور لا تبدو جيدة. لقد أعطوك ميزانية إعلانية وإصبعك يحوم فوق زر التعزيز الأزرق الكبير هذا. قف!

قبل أن تضغط على التعزيز، اسأل نفسك لماذا لا تحصل على أي مشاركة عضوية في هذا المنشور. إذا لم تحصل منشوراتك على أي تفاعل بشكل طبيعي، فمن المحتمل أنها لن تحصل على الكثير من خلال الضغط على التعزيز أيضًا. لذا، لكي تمنح نفسك (وأموال عملائك) أفضل فرص النجاح، قم بإلقاء نظرة على منشورك أولاً.

ليست الخوارزمية..

من المغري جدًا إلقاء اللوم على الخوارزمية المزعجة عندما لا تحصل على مدى الوصول والمشاركة التي تريدها Facebook، ومن الأسهل أن تفترض أنك بحاجة إلى الدفع للحصول على نتائج أفضل. ولكن من المحتمل أن الأمر لا علاقة له بالخوارزمية وأن كل ما يتعلق بمنشورك لا يكون جذابًا (آسف لإزعاجك!)

ألق نظرة على المحتوى الخاص بك، هل يدعو إلى المشاركة؟ حقًا؟ هل تسأل سؤالا؟ إعطاء متابعيك دعوة للعمل؟ أم أنك تبث فقط؟ إذا قمت بدعوة محادثة فسوف تجد صعوبة في بدء واحدة.

وإذا لم يكن أحد يهتم بمنشورك الأساسي، فإن تعزيزه يعني ببساطة أنك ستنفق المال لإظهاره لمزيد من الأشخاص الذين لا يهتمون به كثيرًا.

دعوة للمحادثة

بمجرد أن تبدأ في الحصول على بعض التفاعل العضوي مع منشوراتك، في شكل ردود أفعال أو تعليقات، فسيتم ذلك قد حان الوقت للنظر في زر التعزيز.

ولكن أولا، اسأل نفسك لماذا هل تريد المزيد من المشاركة في هذا المنشور؟ هل هذا لأنه سيفيد أعمال عملائك حقًا؟ أم أن الأمر مجرد أسباب تافهة، حتى تتمكن من إخبار عميلك أن المحتوى الخاص بك يحظى بمشاركة كبيرة؟

إذا كان ذلك مفيدًا لعمل عملائك لأن المنشور غني بالمعلومات، ويحتوي على عبارة جيدة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، ورابط إلى موقع الويب، ويفعل بالضبط ما تحتاج إلى القيام به، إذن ربما قد يكون زر التعزيز هذا خيارًا.

إذا كان الأمر لأسباب تافهة وتريد ببساطة إبلاغ عميلك بمزيد من الإعجابات والتعليقات، فلا بأس بذلك أيضًا طالما أن هذا هو ما يريده.

في كلتا الحالتين، قبل أن تضغط على التعزيز، عليك أن تعرف ما هو هدفك وما إذا كان من الأفضل أن تنفق أموالك على نحو سليم Facebook إعلان.

كيفية تحديد ما إذا كنت تريد تعزيز أو إنشاء ملف Facebook إعلان.

ستحتاج أولاً إلى فهم هدفك النهائي حتى تتمكن من اختيار الهدف الصحيح إما من خلال منشورك الذي يتم ترويجه أو عند إنشاء منشور Facebook إعلان داخل مدير الإعلانات.

تريد المزيد من المشاركة:

إذا كنت تريد المزيد من التفاعل (ردود الفعل والتعليقات والمشاركات) على هذا المنشور المحدد، فيمكنك اختيار تعزيز واختيار هدف المشاركة.

أو إذا كنت معتادًا على استخدام مدير الإعلانات، فيمكنك إنشاء حملة مشاركة واستخدام هذا المنشور باعتباره المادة الإبداعية أو إنشاء منشور جديد بالكامل (جذاب)، يستهدف الجمهور المناسب، ويتم عرضه عبر جميع المواضع ويمكنك اختباره مقابل خيارات أخرى .

تريد أن يرسل لك الأشخاص رسائل:

إذا كنت تريد أن يتصل بك الأشخاص، ربما لإجراء حجز أو طلب المزيد من التفاصيل، فيمكنك اختيار التعزيز واختيار هدف الرسالة.

مرة أخرى، إذا كنت معتادًا على استخدام مدير الإعلانات، فيمكنك إنشاء حملة مراسلة واستخدام هذا المنشور أو إنشاء إعلان جديد تمامًا لتشجيع الأشخاص على بدء المحادثات في Messenger. ويمكن بعد ذلك استهداف إعلاناتك للجمهور المناسب، وعرضها في جميع المواضع ويمكنك اختبارها مقابل خيارات أخرى.

تريد من الأشخاص زيارة الموقع:

ماذا تريد منهم أن يفعلوا عندما يصلون إلى هناك؟ إذا كنت تريد منهم ببساطة زيارة موقع الويب لقراءة مدونة أو عرض صفحة منتج، فيمكنك اختيار التعزيز. ولكن إذا كنت تريد منهم أن يتخذوا إجراءً عندما يصلون إلى هناك، مثل شراء شيء ما أو الاشتراك في قائمة بريد إلكتروني، فمن المحتمل أن التعزيز ليس هو الطريق الصحيح.

من المرجح أن يؤدي إنشاء إعلان في مدير الإعلانات بهدف حركة المرور أو التحويلات إلى تحقيق نتائج أفضل. مرة أخرى، ستحتاج إلى التأكد من استهداف الجمهور المناسب، ويمكنك بعد ذلك عرض هذه الإعلانات في جميع المواضع واختبار المواد الإبداعية والجماهير المختلفة.

لماذا تقوم بإنشاء إعلان بدلاً من التعزيز؟

إن استخدام مدير الإعلانات لإنشاء حملات مدفوعة سيمنحك المزيد من الفائدة مقابل أموالك. ستحصل على خيار أكبر لأهداف الحملة، حتى تتمكن من تحسين التحويلات وإنشاء العملاء المحتملين وما إلى ذلك.

ستحصل أيضًا على العديد من الخيارات حول كيفية ظهور منشورك في ملف الأخبار، ويمكنك تضمين العناوين الرئيسية واختيار أزرار CTA مختلفة بحيث تزيد احتمالية حصولك على النتيجة التي تريدها، ويمكنك إجراء اختبار فعال، وهو أمر ليس كذلك. غير متاح عند تعزيز المشاركات.

سيكون لديك المزيد من خيارات الاستهداف المتاحة لك ويمكنك إنشاء جماهير مخصصة أو متشابهة بالإضافة إلى جماهير قائمة على الاهتمامات والتي يمكنك حفظها للحملات المستقبلية. ستتمكن من إعادة استهداف واستبعاد الأشخاص الذين لا تريد إضاعة ميزانيتك الإعلانية عليهم.

بالإضافة إلى أنك ستحصل على تقارير أفضل حتى تتمكن من فهم السبب الدقيق وراء عدم إعطاء أموال عملائك النتائج التي تريدها حتى تتمكن من تعديل الحملة وفقًا لذلك.

بالطبع، لا يعني أي من هذا أنه يجب عليك عدم استخدام زر التعزيز أبدًا، بل يعني ببساطة أنه يجب عليك التفكير فيه لمدة أطول من 5 ثوانٍ والقيام بكل ما سيعمل بشكل أفضل لتحقيق الأهداف المحددة لعملائك. وإذا كان عميلك يمنحك فقط ميزانية صغيرة، فقد يكون من الأفضل لك إنشاء إعلانات إعادة الاستهداف بدلاً من ترويج المنشور.

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