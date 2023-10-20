ستساعدك المقالة التالية: توقف Google خدمة خرائط Google Click to Call

أوقفت شركة Google ميزة “انقر للاتصال” في خرائط Google والتي أصبحت متاحة الآن تقول الشركة كانت تجربة طويلة الأمد.

كانت هذه الميزة بمثابة تجربة طويلة الأمد، وفي النهاية تقرر إيقافها.

ومع ذلك، هناك الكثير من الميزات الأخرى التي نضيفها إلى الخرائط على أمل جعلها أكثر فائدة. وإذا كنت في الولايات المتحدة وأعجبتك ميزة “انقر للاتصال”، فاطلع على تجربة مختلفة نقوم بها:

http://labs.google.com/goog411/

يبدو أن بعض المستخدمين في سلسلة رسائل مجموعات Google يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب إيقاف خدمة Click-to-Call من Google، وقد لاحظوا ذلك مايكروسوفت ولا تزال شركة Yahoo تقدم هذه الميزات.

أنا شخصياً معجب كبير بـ ياهو وان سيرش خاصية الاتصال السريع للهواتف المحمولة. على الرغم من أنه لا يستخدم مشغلًا مركزيًا مثل Google، إلا أن وظيفة البحث المحلي السريع للاتصال هي المفضلة وأجد نفسي أستخدمها يوميًا تقريبًا.

بالحديث عن ذلك، لقد رأيت إعلان Yahoo OneSearch التجاري لأول مرة أمس وهو يعمل في المعاينات قبل المشاهدة عش حر أو مت بصعوبة.

لقد لاحظت بالفعل أن الشخص الذي يجلس أمامي يحاول الوصول إلى OneSearch على جهاز iPhone الخاص به بعد بث الإعلان التجاري. لقد كان ذلك يا أصدقائي، استهدافًا رائعًا. هل تدرك كم عدد مشاهدي الأفلام الذين يقومون بإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتصفح الويب عبر الهاتف المحمول أثناء تواجدهم في دور العرض؟ مدهش حقا.