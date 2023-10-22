ستساعدك المقالة التالية: تيري سيميل من ياهو ملاحظات مقابلة بقلم جيف جارفيس

تيري سيميل من ياهو ملاحظات مقابلة بقلم جيف جارفيس

جيف جارفيس BuzzMachine قام بتدوين بعض الملاحظات الممتازة للمقابلة التي أجراها في المقام الأول كين أوليتا من تيري سيميل من شركة ياهو. وهنا بعض من دعاية مفضلة لدي:

ويقول إنه تحدث مع مؤسسي جوجل في وقت مبكر بشأن شرائها. وكان عرضهم الأول مليار دولار، “ولا نريد البيع”. وبعد بضعة أسابيع، كما قال، ارتفع السعر إلى 3 مليارات دولار، ولم يبيعوا. أحب أن أسمع المزيد عن هذا واحد.تحديث: وفعلت! يبدو أن هذا قد تم سماعه بشكل خاطئ. وفقًا لكيلي ديلاني من شركة ياهو للاتصالات المؤسسية: “السيد. وقال سيميل إن مؤسسي جوجل قدموا كلا العرضين، ولم تقدم ياهو أي عرض. فيما يلي رابط لفيديو المقابلة. قصة السيد سيميل حول إمكانية الاستحواذ على Google تقع بعد ست دقائق تقريبًا من المقابلة.

“ما هو عمل ياهو، تتساءل أوليتا. “عملنا الأساسي هو بيع الإعلانات… عملنا الأساسي هو أننا نرخص المحتوى من جميع أنحاء العالم… ونبيع الإعلانات.” التحديق الفارغ…لست متأكدًا من أنني سأوافق على هذا.

“الآلات لا تجيب على أسئلة الناس. الناس يجيبون على أسئلة الناس ما هذا – اقتباسات من مدرسة ماتريكس للمذاهب الجديدة؟

“ليس لدينا الطموح للقيام بالكثير. ويقول: “لدينا الطموح للمساعدة في قيادة الطريق ومساعدة الآخرين على القيام بالعمل نيابةً عنا”.هذا النوع يتحدث عن نفسه. ياهو يحتاج إلى مبشر أفضل وسريع.

مجموعة كاملة من الرقصات المثيرة للاهتمام حول المدونين الصينيين تتعامل أيضًا، وبالطبع المحتوى الحتمي مقابل العلاقات. بشكل عام، أعتقد أنها كانت مقابلة جيدة جدًا.