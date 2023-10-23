ستساعدك المقالة التالية: تيمبي أريزونا، بلدية أخرى، تستخدم خدمة الواي فاي

تيمبي أريزونا، بلدية أخرى، تستخدم خدمة الواي فاي

في الآونة الأخيرة هذا الربيع (أو الصيف إذا قمت باستشارة تقرير بيو)، كان هناك متشككون يجادلون بأن انتشار النطاق العريض سوف يتوقف في الولايات المتحدة. ولن يتوقف الأمر فحسب، بل سيتوقف في النهاية حر. (المستهلكون يعرفون ذلك وهم أقل و أقل استعدادا للدفع.)

مثال قصصي على ذلك: عندما التقيت مع إريك جورجينسن من MSN، التقينا في مقهى دي لا برس في سادس. كان هناك العديد من خيارات خدمة الواي فاي، اثنان منها على الأقل مجانيان. وكان الاختيار واضحا.

هذا شرط يناقش مبادرة أخرى لشبكة Wi-Fi بلدية مجانية، هذه المرة في أريزونا (تيمبي).

هناك زخم متزايد حول خدمة الواي فاي المجانية، مما يجعل موظفي خدمة الإنترنت الحاليين منزعجين ومتوترين وغاضبين للغاية في بعض الحالات. سيكون هناك جهد تشريعي منسق (جماعات الضغط في واشنطن على أهبة الاستعداد) من قبل المصالح الخاصة لمنع البلديات من تقديم خدمة الواي فاي المجانية مع اكتسابها للقوة.

الأمر المذهل في كل هذا هو أن أعمال الوصول إلى الإنترنت التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كانت موجودة منذ حوالي 15 عامًا فقط، وقد تم تعطيلها (أو سيتم تعطيلها قريبًا).

من المؤكد أن نماذج “وسائل الإعلام القديمة” تتعرض للتغيير، ولكن النماذج الجديدة نسبياً تتعرض أيضاً للتغيير. بالإضافة إلى أعمال مزود خدمة الإنترنت، فكر في كيفية قطع أعمال شركات الاتصالات اللاسلكية من تحتها بسبب الهواتف التي تدعم تقنية Wi-Fi في غضون عامين فقط. في الواقع، حتى في الوقت الذي تسعى فيه شركة Verizon إلى التخلص من أعمال الدليل الخاصة بها، فإن شركات “القرن الحادي والعشرين” (اللاسلكية، ومزودي خدمة الإنترنت، وما إلى ذلك) قد تكون في نهاية المطاف أكثر عرضة للخطر – ومن عجيب المفارقات.

وعلى نفس المنوال، يعد موقع ماي سبيس ملك “الشبكات الاجتماعية”، الآن ولكن ماذا عن غدا؟ هل يمكن أن تكون قيمة استحواذ روبرت مردوخ البالغة 580 مليون دولار أمريكي تساوي جزءًا صغيرًا من تلك السنتين من الآن؟ لقد حدث ذلك لفريندستر. وعلى الرغم من أن موقع MySpace يمثل حالة مختلفة، إلا أنه بالنسبة لجمهور المشاغب، من المثير أن نعتقد ذلك.

والنقطة الأهم هنا هي أنه ـ على الرغم من أنني زعمت أن “القصور الذاتي” ينطبق على سلوك المستخدم على شبكة الإنترنت ـ فإن هناك قدراً هائلاً من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفرضه شبكة الإنترنت.

أنا لست خبيرًا اقتصاديًا وأنا خارج نطاق دوري في اقتراح ذلك، ولكن يبدو لي أن هناك محادثة أطول بكثير يجب إجراؤها حول كيفية دفع التطور التكنولوجي والإنترنت والاتجاهات ذات الصلة بواسطة الحوافز الهيكلية التقليدية في الاقتصاد الأمريكي وكيف أن هذا الاقتصاد نفسه أصبح غير مستقر على نحو متزايد نتيجة لذلك.

هناك شيء متناقض، غريب ورائع يحدث، وهو كبير جدًا وسريع جدًا، ومن الصعب جدًا أن يدور عقل المرء حوله بالكامل.

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جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي. كما أنه يقود برنامج الوسائط المحلية التفاعلية التابع لمجموعة Kelsey Group، مع التركيز على البحث المحلي. جاء جريج إلى مجموعة Kelsey Group من برنامج “Working the Web” على قناة TechTV، وهو أول برنامج تلفزيوني وطني مخصص للأعمال الإلكترونية والإنترنت.