ستساعدك المقالة التالية: جديد Twitter يوفر تحديث الوسائط المتعددة المزيد من الفرص للمبدعين والمسوقين

Twitter أصبحت في دائرة الضوء في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مفاوضات مضطربة مع إيلون ماسك. ولكن حتى مع هذا السيناريو غير المؤكد، فإن ذلك لم يمنعهم من العمل الجاد لإطلاق التحديثات والميزات الجديدة لمستخدميهم.

بعد خوارزمية الموجز، التي تم إنشاؤها لتوفير تجربة أفضل للمستخدم أثناء التنقل في المنصة، وزر التعديل، الذي يسمح للمستخدمين بتحرير تغريداتهم بعد ذلك، Twitter تطلق تغريدات الوسائط المختلطة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

هذه العلامة التجارية الجديدة Twitter يتيح التحديث للمبدعين والعلامات التجارية تحميل ما يصل إلى 4 صور و/أو مقاطع فيديو و/أو صور GIF في تغريدة واحدة. يمكن أن تكون جميع الوسائط الأربعة بنفس التنسيق، أو يمكنك مزجها كما تريد. رائع، أليس كذلك؟

لإعطائك فكرة بسيطة عما تبدو عليه الوسائط المختلطة، فإن تغريدة جنبًا إلى جنب، مع صورة وفيديو، هو بالفعل أحد المفضلات لدى المستخدمين على الشبكة الاجتماعية للطائر.

وللحصول على نتائج أفضل من مقاطع الفيديو، يكمل هذا التغيير تحديثًا مهمًا آخر يضيف دائري الفيديو إلى علامة التبويب استكشاف. بعبارة أخرى: Twitterتساعد الوسائط المختلطة لـ العلامات التجارية والمبدعين على نشر مقاطع الفيديو، كما تساعد ميزة الرف الدائري المستخدمين في العثور عليها.

كيف يمكنك، كمسوق، أن تتناسب مع هذه الميزة الجديدة في استراتيجيتك؟

حسنًا، مع هذه الحركة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا بالنسبة لنا Twitter لم تعد منصة “280 حرفًا” تركز على النص فقط.

المزيد والمزيد، يمكننا أن نرى ذلك Twitter يهدف إلى إنشاء بيئة مشاركة الوسائط المتعددة وتزويد العلامات التجارية والمبدعين بمزيد من الطرق لسرد قصصهم. بحسب تصريحهم الخاص“هذا التحديث هو أحدث مثال على كيفية عملنا على تحقيقه Twitter المكان الأسهل والأكثر ملاءمة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الإبداعية الأخرى.

أود أن أقول إن هذا القرار أكثر استراتيجية مما يبدو للوهلة الأولى. لقد مر وقت طويل منذ أن شاهدنا مقاطع فيديو قصيرة تستحوذ على قلوب المستخدمين على منصات مختلفة. في سبتمبر 2021على سبيل المثال، احتفلت TikTok بوصولها إلى مليار مستخدم نشط شهريًا. ليس بالصدفة، Instagram تستثمر بشكل متزايد في Reels، المشابهة جدًا لتنسيق TikTok.

كما ترون، لا يمكن إنكار أن المستهلكين اليوم يحبون مقاطع الفيديو وغالبًا ما يفضلونها على أنواع المحتوى الأخرى. مع أخذ ذلك في الاعتبار، Twitter لم تتخلف، ولا ينبغي لك.

وإليك بعض النصائح لمساعدتك في ذلك: