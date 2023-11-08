ستساعدك المقالة التالية: جميع إحصائيات تحسين محركات البحث B2B التي تحتاجها لرفع المستوى في عام 2023

إن النظر عن كثب إلى إحصائيات تحسين محركات البحث B2B يمكن أن يساعد أصحاب الأعمال والمديرين في الحصول على فهم أفضل للمكان الذي يقضون فيه وقتهم التسويقي المحدود وطاقتهم ومواردهم المالية.

سنتناول الأسئلة الشائعة المتعلقة بتحسين محركات البحث لشركات B2B بالإضافة إلى مشاركة بعض إحصائيات تحسين محركات البحث B2B المفضلة لدينا، والتي نعتقد أنها الأكثر فائدة، لمساعدتك في إعدادك لعام 2023 ناجح ومربح.

هل تحسين محركات البحث (SEO) فعال لـ B2B؟

إذا كنت تعتقد أن تحسين محركات البحث مفيد فقط للشركات التي تبيع السلع والخدمات الاستهلاكية، فأنت تفوت شريحة كبيرة من السوق.

أكثر من الثلثين أو على الأقل 68% تبدأ قرارات شراء الأعمال بالبحث عبر الإنترنت. هذا يعني أنك بحاجة إلى تحسين محركات البحث بشكل جيد بحيث يمكن الوصول إلى موقع الويب الخاص بك و/أو مدونتك و/أو صفحات الوسائط الاجتماعية من الصفحة الأولى لنتائج محرك البحث.

معظم المشترين B2B، على وجه التحديد 75% منهم لن يغامروا بأكثر من تلك الصفحة الأولى للعثور على شركة تقدم المنتج أو الخدمة التي يبحثون عنها.

أن تكون القائمة الأولى في الصفحة الأولى أفضل. يحصل هذا الإدخال على متوسط ​​32 بالمائة من جميع النقرات.

ما هي نسبة الشركات التي تعمل بنظام B2B؟

على عكس ما قد تعتقده من خلال النظر إلى الكم الهائل من إعلانات المستهلكين، فإن سوق B2B العالمي أكبر بكثير من السوق الاستهلاكية.

بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية العالمية B2B 17.9 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا لبحث أجرته Statista.

وهذا يمثل أكثر من خمسة أضعاف قيمة السوق العالمية B2C.

ما هي النسبة المئوية للعملاء المحتملين في مجال B2B الذين يأتون من LinkedIn؟

تظل منصة شبكات التواصل الاجتماعي مكانًا جيدًا لجذب عملاء محتملين ذوي جودة عالية لأعمال B2B الخاصة بك.

بحسب أوكتوبوستيجذب Linkedin ما يقرب من 80% من جميع العملاء المتوقعين في مجال B2B.

وجدت دراسة مماثلة أجرتها Hubspot أن العملاء المحتملين B2B الذين تم جمعهم من LinkedIn لديهم ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل تحويل العملاء المتوقعين الذين تم الحصول عليهم منهم Facebook و Twitter.

10 إحصائيات تحسين محركات البحث B2B التي تحتاجها لازدهار عملك في عام 2023

1. يستهلك المشتري العادي في مجال B2B 3-7 قطع من المحتوى قبل التحدث إلى مندوب المبيعات.

2. وفقا ل بحث بواسطة DataBox، قال 81.2 بالمائة من محترفي التسويق في مجال B2B وأصحاب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أن تحسين محركات البحث يوفر عملاء محتملين بجودة أفضل من التسويق بالدفع مقابل كل نقرة (PPC).

3. وفقا ل إحدى الدراسات الحديثة، أشار 57 بالمائة من المشاركين في مجال B2B إلى عدم وجود مدير مخصص لتحسين محركات البحث باعتباره أكبر عائق أمام تسويق المحتوى الناجح. قال نفس العدد من المشاركين إن التحسين في تحسين محركات البحث كان الهدف الأساسي لعام 2023.

4. تأكد من تحسين صفحات التسويق الخاصة بك للأجهزة المحمولة. 52.2 بالمائة من إجمالي حركة المرور على موقع الويب من الأجهزة المحمولة في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد.

5. ولا تعتقد أن مشتري B2B يتصرفون بشكل مختلف عن المستهلكين عندما يتعلق الأمر باستخدام الأجهزة المحمولة في عمليات الشراء وأبحاث الشراء. التفاعلات المتنقلة تقود أكثر 40 بالمئة من الإيرادات للعلامات التجارية B2B. هل تحتاج إلى حافز آخر لتحديث موقع الويب الخاص بك ليكون أكثر ملاءمة للجوال؟ وفقا لمجموعة بي سي جي، يمكن أن تؤدي إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول إلى تسريع وقت الشراء حوالي 20 نسبه مئويه.

6. المحتوى هو الملك وليس مفارقة تاريخية. بحسب دراسة أجراها مجلس إدارة التسويق, 87 بالمائة من مشتري B2B يفيد بأن المحتوى عبر الإنترنت له “تأثير كبير أو معتدل” على البائع الذي يختارونه للشراء.

7. لست وحدك إذا كنت تفتقد بعض عناصر تحسين محركات البحث المهمة. أكثر من 90 بالمئة يفتقر محتوى B2B إلى الروابط الخلفية، وهو أمر ضروري لتحقيق نتائج جيدة لتحسين محركات البحث. هل تعرف حتى ما إذا كان المحتوى الخاص بك يحتوي على روابط خلفية؟ قال ما يقرب من 50 بالمائة من المتخصصين والمديرين في مجال التسويق B2B أن بناء الروابط كان الجزء الأكثر صعوبة في تحسين محركات البحث.

8. هل لديك استراتيجية رسمية لتسويق المحتوى؟ وفقا لدراسة أجراها معهد تسويق المحتوى، 69 بالمائة من مسوقي المحتوى الناجحين يقولون أن لديهم استراتيجية محتوى موثقة.

9. يمكن أن يكون فهم المحتوى الذي يحمل علامتك التجارية والاستفادة منه بشكل جيد مفيدًا للغاية. وفقا لمقياس الطلب، 82% من الناس الشعور بالإيجابية تجاه العلامة التجارية بعد قراءة محتوى الشركة ذات العلامة التجارية.

10. هل تستخدم مقاطع الفيديو في تسويق المحتوى الخاص بك؟ سبعون بالمائة من مشتري B2B الإبلاغ عن مشاهدة مقاطع الفيديو طوال رحلة المبيعات.

استخدام تحسين محركات البحث (SEO) للحصول على أفضل نتائج تحسين محركات البحث (SEO) لأعمال B2B الخاصة بك

نحن ندرك أن ممارسات تحسين محركات البحث الجيدة يمكن أن تكون مربكة، ناهيك عن أنها تتغير باستمرار.

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