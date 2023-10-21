ستساعدك المقالة التالية: جميع روابط ويكيبيديا أصبحت الآن NOFOLLOW

لقد قمت بالتدوين حول مشكلات ويكيبيديا المتعلقة بالرسائل الاقتحامية (SPAM) والمناقشات حول استخدام NOFOLLOW لجميع الروابط الخارجية من ويكيبيديا. لقد تم ذلك، أخيراً.

اعتبارًا من الآن، جميع الروابط الصادرة من موقع ويكيبيديا الإنجليزي تستخدم السمة NOFOLLOW، بدون استثناءات.

بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه، صفحة المقالة، صفحة النقاش، صفحة المستخدم، صفحة المشروع، أيًا كان. لن يحصل أي رابط على أي رصيد في محركات البحث الرئيسية.

لن يؤدي هذا إلى القضاء على الرسائل الاقتحامية (SPAM) في ويكيبيديا، لكنه سيعمل بالتأكيد على تقليلها قليلاً بمرور الوقت. لا سيما البريد العشوائي للصفحات غير المرئية التي لا تحتوي على أي حركة مرور تقريبًا، ولكن على الأقل بعض نظام ترتيب الصفحات أصبح الآن مضيعة للوقت لأي مرسلي بريد عشوائي.

كان إرسال البريد العشوائي للمناطق التي بها حركة مرور غير مجدي بالفعل بدون وجود السمة NOFOLLOW، حيث يقوم المحررون بإزالة البريد العشوائي خلال ساعات أو حتى دقائق بعد حدوثه.

كانت هناك عديد مفصلة مناقشات حول إيجابيات وسلبيات استخدام NOFOLLOW. لقد كنت شخصيا من مؤيدي هذا منذ أن بدأت التحرير في ويكيبيديا.

التحديث 1: ويكيبيديا رسالة القائمة البريدية حول القرار الرسمي الذي اتخذه جيمبو ويلز (المؤسس المشارك لويكيبيديا)Â

التحديث 2: يبدو أن هناك حاجة لشرح ما هو NOFOLLOW ومن أين يأتي. لقد بدأتها شركة Google لمحاربة المدونات المزعجة. لم ينجح الأمر وقد أضيف. ثم بدأت في اتخاذ دورات جديدة وخلقت المزيد من المشاكل وانعدام الثقة أكثر من المشكلة التي كان من المفترض أن تساعد في حلها.

انظر المشاركة الأصلية إلى NOFOLLOW في مدونة Google من عام 2005

كارستن كومبروفسكي