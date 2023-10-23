ستساعدك المقالة التالية: جوائز مدونات محرك البحث لعام 2005: بحث المدونات، بحث مدونات التسويق

جوائز مدونات محرك البحث لعام 2005: بحث المدونات، بحث مدونات التسويق

لقد تم جمع أصوات جوائز مدونة البحث لعام 2005 في مجلة محرك البحث وأود أن أشكر قرائنا الذين رشحوا مدونات البحث المفضلة لديهم وجميع أعضاء مجتمع التدوين والبحث الذين صوتوا وصنفوا مدونات البحث المفضلة لديك (مدونات حول البحث المحركات).

أود أيضًا أن أشكر جميع المدونين الذين شاركوا في هذه المسابقة وقاموا بتغطيتها. لقد كان من المدهش رؤية مقدار التغطية التي تلقتها جوائز مدونات البحث في عالم المدونات (ومجال البحث) والمدونين ذوي الجودة العالية الذين ساعدوا في نشر المعلومات حول المنافسة. إنه أمر منعش للغاية أن نرى أنه في صناعة متقنة مثل البحث والإعلان والتسويق المدفوع، يوجد مستوى شفاف من الصداقة بيننا كمدونين لمحركات البحث.

تعد المساعدة في نشر أفكار الآخرين والربط بأعمال زملائنا من العناصر الأساسية لمجتمع قوي عبر الإنترنت موجه نحو المدونات والمنتديات، والذي يتجسد في المؤتمرات واجتماعات الحانات حيث نحصل جميعًا على فرصة للقاء وإلقاء التحية فى الصميم. نحن جميعًا أعضاء في صناعة نابضة بالحياة ومتطورة والتي تصادف أيضًا أنها مسلية تمامًا ومليئة بالمتعة، وليس هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتزون بالعمل الذي يقومون به بقدر ما نحبه، ومع ذلك، فأنا أود أن أبدأ بالإعلان عن المجموعة الأولى من الجوائز لمدونات تشغيل محرك بحث الأخبار والمدونات، ومدونات التسويق عبر محركات البحث والإعلانات السياقية، والمدونات المملوكة لمحرك البحث.

محرك بحث الأخبار والمدونات قم بتشغيل المدونات

المرشحون لفئة تشغيل المدونات في محرك بحث الأخبار والمدونات هم:

مدونة تكنوراتي، مدونة فيدستر، مدونة آيس روكيتمدونة توبيكس دوت نت، محرك بحث المدونةوDaypop Weblog، وBlogDigger Development Blog، وblogpule Newswire.

و الفائز هو : مدونة تكنوراتي تأليف ديف سيفري، نيال كينيدي، آدم هيرتز وديريك بوازيك من تكنوراتي. سنقوم بإصدار جائزة خاصة لـ Sifry وطاقم العمل لبدء عام 2006.

وكانت التصنيفات على النحو التالي (مرتبة على مقياس من 1 إلى 5):

مدونة تكنوراتي :3.09

مدونة التغذية : 2.91

مدونة توبيكس : 2.80

blogpulse Newswire: 2.74

مدونة تطوير BlogDigger: 2.70

محرك بحث المدونات : 2.69

مدونة Daypop : 2.64

مدونة آيس روكيت: 2.58

التسويق عبر محركات البحث ومدونات الإعلانات السياقية

المرشحون لفئة مدونات التسويق عبر محركات البحث والإعلان السياقي هم:

جين سينس, حركة المرور، مدونات Google AdWords وAdSense، مدونة Did-It Frog، حصلت على إعلانات, تسويق فوكس, اعلانات، و مدون محترف.

و الفائز هو : جينسينس تم تأليفه بواسطة Jen Star ومليء بمعلومات داخلية عن Google AdWords وAdSense وYahoo Publisher Network بالإضافة إلى المقابلات ودراسات الحالة المفيدة لأي مسوق لمحركات البحث أو ناشر الويب.

وكانت التصنيفات على النحو التالي (مرتبة على مقياس من 1 إلى 5):

جنسنس: 3.20

فوكس التسويق : 2.93

مدونات Google AdWords وAdSense: 2.89

حركة المرور: 2.86

الإعلانات: 2.73

بروبلوجر: 2.73

مدونة “فعلت ذلك”: 2.53

حصلت على الإعلانات؟ : 2.53

المدونات المملوكة لمحرك البحث

كان التصويت للمدونات المملوكة والمدارة بمحركات البحث متقاربًا إلى حد ما، حيث عكست النتائج محركي البحث الأكثر شهرة في مجال البحث، جوجل وياهو. جنبا إلى جنب مع بسأل وMSN، ويُنظر إلى مدونات Google وYahoo على أنها جسر بين كل محرك بحث ومستخدميه، والمراسلين، والمدونين، والمعلنين.

والفائز هو: مدونة جوجل! تفوقت مدونة Google على مدونة بحث Yahoo بفارق ضئيل في التصويت على مدونة البحث، حيث تم التصويت عليها باعتبارها المفضلة لدى المعجبين من قبل مجتمع البحث. لقد كانت مدونة Google، المستضافة على Blogspot، بمثابة صوت للعديد من موظفي Google بدءًا من المهندسين وحتى الطهاة. إلى جانب كونها محرك البحث الأكثر شعبية في صوت المدونات في العالم، تعمل مدونة Google أيضًا كمركز غير رسمي لمدونات بحث Google التي تم إطلاقها بواسطة أقسام مختلفة داخل شركة Google.

وكانت التصنيفات على النحو التالي (مرتبة على مقياس من 1 إلى 5):

مدونة جوجل : 3.26

مدونة بحث ياهو : 3.24

اسأل مدونة جيفز: 2.79

مدونة بحث MSN: 2.70

تهانينا لجميع المدونات التي تم ترشيحها وتصنيفها من قبل قرائنا. سنعلن غدًا عن أهم مدونات أخبار محركات البحث، ومدونات تحسين محرك البحث، ونتائج التصويت الخاصة بـ Matt Cutts & Jeremy Zawodny، ومسابقة مدونة بحث المجتمع.