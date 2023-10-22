ستساعدك المقالة التالية: جوبستر يشتري مدونة Recruiting.com

جوبستر يشتري مدونة Recruiting.com

استحوذت شركة Jobster Inc. على موقع Recruiting.com، وهو موقع مدونة متخصص في التوظيف. سيستمر موقع Recruiting.com في تجميع المحتوى من أكثر من 70 مدونة في مجال التوظيف بالإضافة إلى قيادة الفكر في الصناعة من خلال المحتوى الأصلي الذي أنشأه فريق Recruiting.com من خبراء الصناعة.

قال جيسون جولدبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Jobster، عن موقع Jobster & Recruiting.com؛ “تلتزم شركة Jobster بقيادة حوار على مستوى الصناعة حول مستقبل التوظيف. تعد المدونات وسيلة مهمة لهذه المناقشة، ويعد موقع Recruiting.com منصة رائعة. يسعدنا أن نرحب بـ Recruiting.com في مجتمع Jobster.”

وقد بدأت شركة Jobster بالفعل في إضافة الموارد إلى موقع Recruiting.com، بدءًا من تحسين محرك البحث وتسويق الموقع المصمم لزيادة ظهور الموقع في عمليات البحث على الويب. وستكون الخطوة التالية للموقع هي جعل المحتوى المؤرشف قابلاً للبحث، مما يسهل على المستخدمين تحديد موقع المعلومات.

قال جيسون ديفيس، مؤسس موقع Recruiting.com: “لقد أظهر Jobster منذ اليوم الأول فهمًا حقيقيًا للمجتمع وكيف تتناسب المدونات مع الإستراتيجية الشاملة لشركة تتطلع إلى التواصل مع جمهورها”. “ستؤدي الموارد المضافة إلى موقع Recruiting.com إلى زيادة قدرتنا بشكل كبير على توسيع مدى وصول الموقع ورؤيته، مما يساعدنا في النهاية على التواصل مع جمهور أكبر.”

يضيف جيسون ديفيس على موقع Recruiting.com:

..Recruiting.com هو أكثر من مجرد اسم نطاق. إنها مدونة توظيف بها العديد من الكتاب وعادةً ما يكون هناك أكثر من 1400 زيارة يوميًا من الأشخاص المهتمين في الغالب بما يجري في WWR (عالم التوظيف العالمي) وأنا أضحك الآن من كم يبدو ذلك مضحكًا.

هناك عدد من الأشخاص الرائعين الذين ساهموا بجدية في موقع Recruiting.com من حيث المحتوى والشخصية والكثير من الأفكار الرائعة. لا يوجد نقص في الأفكار في هذه الصناعة. لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا العدد الكبير من الأشخاص من خلال موقع Recruiting.com، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. أشعر أنه يتم بناء مجتمع حقيقي وهذا أمر مثير.

لقد كان Jobster دائمًا مؤيدًا كبيرًا لـ Recruiting Blogosphere، ولم يكن Jason Goldberg الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Jobster صديقًا مهمًا لي في المدونة فحسب، بل كان أيضًا أحد المقربين المهمين لموقع Recruiting.com. لقد اتصلت بجيسون جولدبيرج للحديث عن فرص موقع Recruiting.com وقبل مرور وقت طويل، أدركنا أنه سيكون من الرائع توحيد الجهود.