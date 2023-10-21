ستساعدك المقالة التالية: جوجل البحث المحلي والمكتبات

بيل سلاوسكي ينظر إلى براءات الاختراع وراء أنظمة تصنيف البحث المحلي واعتمادها على أدلة الأعمال المحلية. كل شيء جيد ورائع بالنسبة للمطاعم والمقاهي المحلية، ولكن ماذا عن المنظمات المحلية أو الخدمات الحكومية؟

أحد الأماكن التي قد تبحث فيها خدمة البحث المحلية عن معلومات تجارية حول مؤسسة عبر الإنترنت هي من خلال أدلة الأعمال. يشير عدد من المستندات التقنية المتعلقة بالبحث المحلي ومعلومات الموقع الجغرافي إلى أن بعض المنظمات والأماكن قد لا تدرج نفسها في هذه الأنواع من الدلائل، لأنه غالبًا ما تكون هناك رسوم مرتبطة بالعديد من الدلائل الأفضل.

أعتقد أن المكتبات ستكون من بين تلك المجموعة التي ليس لديها حافز كبير للبحث عن الأدلة والدفع مقابل تضمينها فيها، ولكن أعتقد أيضًا أن هناك العديد من مواقع الويب التي قد تدرج المكتبات وترتبط بها مجانًا.

يوضح بيل بعض عمليات البحث على Google Local للمكتبات ويجد اختلافًا كبيرًا في مدى صلة النتيجة عند مقارنة عمليات البحث في المدن الكبرى مثل نيويورك أو سان فرانسيسكو بالمدن الأصغر، مثل نيوارك ديلاوير.

يقدم بيل هذه النصيحة للمكتبات المحلية:

إذا كنت تدير مكتبة، فأعتقد أنه يمكنك إرسال معلومات حول مكتبتك إلى مركز جوجل للأعمال المحلية على الرغم من أنها ليست “عملًا تجاريًا”. قد يساعد ذلك في ظهور المعلومات المتعلقة بمكتبتك بشكل صحيح في قوائم Google المحلية.

نأمل أن يكون غاري برايس، الذي يعمل أحيانًا كموظف غير رسمي (و رسمي في بعض الأحيان) سوف يقوم الرابط بين محرك البحث وعالم المكتبات بقراءة منشور بيل ويساعد في نشر الخبر بين أمناء المكتبات المحليين.