ستساعدك المقالة التالية: جوجل الرقابة إجابات جوجل؟

جوجل الرقابة إجابات جوجل؟

يغطي بيتر دا فانزو في مدونة SEO الخاصة بـ V7N قصة حول إجابات Google حيث قام بسحب بعض جلسات الأسئلة والأجوبة التي لم يوافق عليها. لا يوجد شيء سياسي في هذا المثال، حيث يبدو أن جوجل تقوم بسحب المحادثات المتعلقة بأمور جوجل الخاصة.

إليكم السؤال: “ما هي النسبة المئوية لعمليات بحث Google التي تكون سياقية؟”

والرد الرسمي من Google: “لقد قمنا بإزالة سؤالك لأنه يمكنك العثور على الإجابة على موقعنا الرئيسي مجانًا.”

تلقى صاحب السؤال الأصلي، ستيف هول من مدونة Northwest VC، هذا الرد عبر البريد الإلكتروني من Google:

نشكرك على سؤالك رقم 739118 بعنوان “النسبة المئوية لعمليات بحث Google ذات الطابع “السياقي”.” لقد قمنا بإزالة سؤالك لأنه يمكنك العثور على الإجابة على موقعنا الرئيسي مجانًا. جميع المعلومات المتاحة للعامة حول Google متاحة على: http://www.google.com/about.html.

لمزيد من الأسئلة حول Google، يرجى زيارة: http://www.google.com/support

شكرًا لك على اهتمامك بإجابات Google. يرجى زيارتنا مرة أخرى.

بإخلاص،

فريق إجابات جوجل

ومع ذلك، كما يشير بيتر، فإن الجواب على هذا السؤال هو لا يوجد مكان يمكن العثور عليه في جوجل.