ستساعدك المقالة التالية: جوجل الصحة القادمة؟

جوجل الصحة القادمة؟

وفقًا لبعض الشائعات حول الويب اليوم: داخل جوجل, نظام التشغيل جوجلوSearch Engine Watch وما إلى ذلك – قد نشهد طرحًا جديدًا من Google في الأسبوع المقبل وسيكون Google Health. اكثر من نظام التشغيل جوجل:

صرحت ماريسا ماير لصحيفة USA TODAY أن Google ستصدر بعض الإعلانات المهمة يوم الأربعاء المقبل في يوم Google Press السنوي.

وعلى الرغم من أنها لم ترغب في الكشف عن الأشياء الجديدة التي ستطلقها جوجل الأسبوع المقبل، إلا أنها ألمحت إلى بعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي ستأتي هذا العام:

“الصحة مثيرة للاهتمام [subject] – ترقب ذلك الأسبوع المقبل.

و من داخل جوجل:

“الآن، هذا لا يعني أنه سيتم إطلاق الخدمة، بل يعني أنه قد يُعرض على الصحفيين نظرة سريعة على Google Health.”

ومرة أخرى مع شعور من Search Engine Watch، وهو إدخال من شهر مارس عندما بدأت تكهنات Google Health للتو:

“يفيد غاريت روجرز عن موظف جديد في Google، وهو آدم بوسورث، يحمل عنوان “مهندس Google Health”. يسأل غاريت، ما الذي سيفعله مهندس Google Health في Google؟ لقد قرأت بعض التكهنات بأن قاعدة بيانات Google الهائلة يمكن أن تعالج عالم الأمراض. ويمكن أن يساعد أيضًا في أن يكون مقياسًا تنبؤيًا للأمراض القادمة. كل هذا مجرد تكهنات، ولكن بناءً على خلفية بوسورث، قد يكون هناك شيء ما في جوجل.

ربما يمكن للمقالة الصحية الأولى أن تعالج مرض Google Envy المعدي الذي يبدو أنه منتشر في العديد من محركات البحث؟