ستساعدك المقالة التالية: جوجل الصور البحث البريد العشوائي في العمل: صور هاواي

تلقيت بريدًا إلكترونيًا اليوم عبر مجموعة مناقشة خاصة حول بعض الارتباطات الساخنة وصور Google غير المرغوب فيها للمصطلح “صور هاواي“. إذا بحثت عن المصطلح على Google، فسترى أن Google يعرض ثلاث نتائج صور أعلى من نتائج الويب العادية.

يؤدي تمرير الماوس على الصور إلى ظهور بعض عناوين URL المستهدفة المريبة (يتم اقتطاعها لأغراض النشر):

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.people.fas.harvard.edu/~junliu/Photos/hawaii.jpg

&imgrefurl=http://www.hawaiispecialoffers.com/&h=676&w=576

بعد النقر على الصور، سترى أنه يتم نقل المستخدم إلى النطاقات المتوقفة حيث لا توجد الصور؛ ولكن هناك الكثير من إعلانات Google AdSense. يتم سحب إحدى الصور أو “ربطها بشكل سريع” من موقع ويب Harvard.edu بطريقة أو بأخرى إلى مجال متوقف.

إذًا، كيف يتلاعب مرسلي البريد العشوائي هؤلاء بـ Google؟ تدخل صديقي إيفريت ليشرح:

الأشخاص الموجودون على http://www.hawaiispecialoffers.com/ يقومون بربط صورة من People.fas.harvard.edu، لذلك يعرض لك Google نطاق hawaiispecialoffers.com في إطار iframe، ولكن إذا نقرت لرؤية النطاق الفعلي الصورة على عنوان URL الخاص بها تنتقل إلى نطاق هارفارد الفرعي. عادي، لكنني أكره لصوص النطاق الترددي الذين يتكاسلون عن حفظ الملف وتحميله على الخادم الخاص بهم.

ولكن بعد ذلك أجاب عضو آخر في المجموعة:

نعم… لكن… الصورة غير موجودة في موقع HawaiiSpecialOffers.com

لقد قاموا بربط صورة من Harvard.edu بشكل سريع للحصول على نطاق متوقف في الموضع الأعلى في Google… دون حتى عرض الصورة على موقع الويب.

لا أرى الصورة على الصفحة، أو حتى رابطًا لها في الكود المصدري. ولكن… ها هو الأمر، توجيه حركة المرور إلى نطاق متوقف لكلمة رئيسية تنافسية.

تستخدم صورتان من كل ثلاث صور معروضة في صفحة النتائج هذه التقنية. (مهما تكن)

يحتوي Harvard.edu أيضًا على Google Juice أكثر بكثير من بعض النطاقات المستضافة، لذلك من خلال استخدام نطاق Harvard.edu، تظهر الصور كأفضل الصور في بحث Google. يعد هذا مصطلحًا رئيسيًا شائعًا، كما أن البريد العشوائي للبحث عن الصور يدفع المستخدمين إلى مواقع Google AdSense للمراجحة/البريد العشوائي، حيث من المحتمل أن ينقر المستخدمون على هذه الإعلانات. سيناريو Google AdSense الكلاسيكي.

هل يعرف أحد كيف يتم ذلك، ويا ​​مات كاتس، ألا تستطيع Google أن تفعل شيئًا لوقف هذا الخداع؟