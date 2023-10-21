ستساعدك المقالة التالية: جوجل القوادين ماي سبيس: صفقة بحث بقيمة 900 مليون دولار

جوجل القوادين ماي سبيس: صفقة بحث بقيمة 900 مليون دولار

أعلنت شركتا Google وFox Interactive Media اليوم أن الشركتين توصلتا إلى اتفاقية متعددة السنوات، حيث ستصبح Google الآن محرك البحث الحصري لموقع MySpace.com ومزود إعلانات البحث. بموجب شروط الاتفاقية، ستكون Google ملزمة بدفع الحد الأدنى المضمون من مدفوعات حصة الإيرادات لشركة Fox Interactive Media بقيمة 900 مليون دولار أمريكي بناءً على تحقيق Fox لحركة مرور معينة والتزامات أخرى. ومن المتوقع أن يتم سداد الحد الأدنى المضمون من مدفوعات حصة الإيرادات خلال الفترة التي تبدأ في الربع الأول من عام 2007 وتنتهي في الربع الثاني من عام 2010.

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تدعو الاتفاقية Google إلى تشغيل الويب والبحث الرأسي والبحث الخاص بالموقع لموقع MySpace.com وغالبية خصائص Fox Interactive Media. ستكون Google المزود الحصري للإعلانات النصية والإعلانات التي تستهدف الكلمات الرئيسية من خلال برنامج AdSense الخاص بها، وذلك للمخزون الموجود على شبكة Fox Interactive Media. سيكون لشركة Google أيضًا حق الرفض الأول للإعلانات المعروضة التي يتم بيعها من خلال أطراف ثالثة على شبكة Fox Interactive Media.

من المقرر أن يبدأ دمج خدمات Google، بما في ذلك التنقل المتسق في البحث عبر شبكة خصائص Fox Interactive Media، في الربع الأخير من عام 2006 وسيوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى إمكانات البحث الرائدة في الصناعة من Google بالإضافة إلى الإعلانات النصية والمصورة من قاعدة المعلنين العالمية.

قال إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة Google: “نعتقد أن تقنياتنا المبتكرة ستكون ذات فائدة حقيقية للعدد المتزايد من مستخدمي Fox Interactive Media”. “إن موقع MySpace.com هو موقع رائد معترف به على نطاق واسع في مجال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، كما أن دمج البحث والإعلان يعزز مهمتنا المتمثلة في جعل المعلومات العالمية مفيدة ومتاحة للجميع.”