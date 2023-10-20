ستساعدك المقالة التالية: جوجل: الموقع الأكثر زيارة في العالم

بحسب ال سان فرانسيسكو كرونيكل وcomScore، أخذت Google زمام المبادرة ضد Microsoft باعتبارها ملكية الإنترنت الأكثر زيارة في العالم.

بعد أن تفوقت شركة Google على Microsoft بما يزيد قليلاً عن مليون مستخدم، سجلت Google 528 مليون زائر فريد في شهر مارس بينما استمتعت Microsoft بـ 527 مليون زائر فريد خلال نفس الشهر.

تتضمن أسباب قفزة Google على Microsoft ما يلي:

استحواذهم على YouTube تعزيز الزيارات الفريدة

شعبية جوجل الأوروبية

تباطؤ نمو مايكروسوفت

اكثر من فيرن كوبيتوف في ال SF كرونيكل (الذي لاحظ أيضًا أن الوقت الذي يتم قضاؤه في خدمات Google منخفض جدًا):

تعتمد تقديرات ComScore على تتبع 2 مليون مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم، من المنزل والعمل (ولكن ليس من مقاهي الإنترنت أو المدارس). يتم أخذ المستخدمين الذين يبلغون من العمر 15 عامًا فما فوق في الاعتبار فقط في الحسابات.

يعد الزوار “الفريدون” مقياسًا رئيسيًا في صناعة الإنترنت، حيث يوضح عدد الأفراد الذين زاروا موقع ويب معينًا في شهر معين. يتم احتساب المستخدمين مرة واحدة فقط، حتى أولئك الذين قد يزورون الموقع عدة مرات خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، فإن المستخدمين الفريدين ليسوا الإحصائية الوحيدة التي تهم عبر الإنترنت. على سبيل المثال، لا تزال Google متأخرة في مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون العالميون على خصائصها: بمتوسط ​​4.6 دقيقة مقارنة بـ 12.8 دقيقة على Microsoft.