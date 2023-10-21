ستساعدك المقالة التالية: جوجل تتفوق على KinderStart.com في الدعوى القضائية

جوجل تتفوق على KinderStart.com في الدعوى القضائية

أُعلن بالأمس أن أحد قضاة كاليفورنيا وافق على طلب من Google برفض الدعوى القضائية التي رفعها موقع KinderStart.com بشأن تصنيفات الموقع في محرك بحث Google. زعم موقع KinderStart.com أن التغيير في تصنيفات Google هو المسؤول عن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 80٪ بعد حذف موقعه من Google.

وفقًا للدعوى، شعر موقع KinderStart.com أن قرار Google بخفض تصنيفاتها للمصطلحات في نتائج محرك البحث كان بمثابة انتهاك لحقوق حرية التعبير الخاصة بـ KinderStart.com.

تعليقات بريان وايت @ Blogger Stocks:

من المبالغة أن تعتقد Kinderstart أن Google انتقمت من موقع الويب بسبب انخفاض الإنفاق الإعلاني عن طريق خفض ترتيب صفحة موقع Kinderstart، ولكن هذا ما تزعمه الدعوى القضائية. تزعم الدعوى أيضًا أن Google كانت تنتهك حقوق حرية التعبير من خلال التغييرات التي أجرتها لخفض تصنيف موقع Kinderstart الإلكتروني.

على الرغم من السماح لـ Kinderstart بتعديل الدعوى القضائية لتشديد الحواف قليلاً، إلا أن هذا مجرد فوز أولي للعاملين في Google. يبدو أن Kinderstart سيعود بأجزاء معدلة من نفس الدعوى وسيواصل العمل. والشيء الوحيد الذي أعلن القاضي أنني أتفق معه هو أن جوجل لم تلغي أي حقوق حرية التعبير فيما يتعلق بموقع www.kinderstart.com ــ وأن جوجل ليس لديها أي التزام قانوني بضمان حرية التعبير في محرك البحث الخاص بها في هذه القضية.