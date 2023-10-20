ستساعدك المقالة التالية: جوجل تجعل خدمات FeedBurner TotalStats وMyBrand مجانية

في ختام بعض الأخبار التي صدرت خلال عطلة عيد الاستقلال، أعلنت شركة Feedburner التابعة لشركة Google في الثالث من الشهر الجاري أن الخدمتين المدفوعتين مسبقًا مقابل الخدمات، TotalStats وMyBrand، أصبحتا الآن مجانيتين.

وفق فيدبورنر، لديهم أكثر من 450.000 مستخدم لخدمة FeedBurner المجانية، ولن يقوم جميع المستخدمين بالتبديل تلقائيًا ليتمكنوا من عرض TotalStats وMyBrand. وبدلاً من ذلك، يتعين على المستخدمين تفعيل هذه الخدمات بأنفسهم.

يقوم TotalStats بتحليل إحصائيات كل مقالة أو مشاركة مدونة يتم توزيعها بواسطة RSS حتى يتمكن مالكو المدونة من إجراء بعض البحث الدقيق حول المنشورات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام بين المشتركين لديهم.

MyBrand مختلف قليلاً. فيما يلي ملخص لـ MyBrand من FeedBurner:

توجد خدمة MyBrand (المستوى الاحترافي أيضًا) ضمن علامة التبويب “حسابي” بعد تسجيل الدخول. تتيح لك MyBrand الحفاظ على الاتساق بين عنوان الموجز الخاص بك ونطاق موقع الويب المستضاف الخاص بك، إذا كان التطابق هو ما تفضله. على سبيل المثال، بدلاً من استخدام Feeds.feedburner.com/MyFeedName، يمكن أن يكون عنوان موجز MyBrand-ed هو Feeds.myexcellentdomain.net/MyFeedName.

تستخدم مجلة محرك البحث FeedBurner ويسعدني جدًا أن أتمكن الآن من الوصول إلى مزيد من المعلومات حول مشتركي RSS الذين يزيد عددهم عن 15 ألفًا ومعرفة ما الذي يثير اهتمامك جميعًا والمشاركات وعناوين المنشورات التي تهمك أكثر. نظرًا لإعلان Google Feedburner هذا ، يجب على المرء أن يتساءل كم من الوقت سيستغرق MyBlogLog الخاص بشركة Yahoo ليصبح “مجانيًا” أخيرًا، ولماذا لم يحدث ذلك منذ أشهر.