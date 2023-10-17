ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحت النار بسبب سياسة الخصوصية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، مجموعات المستهلكين مطلوب أن تجعل Google سياسة الخصوصية الخاصة بها أكثر وضوحًا، مع تقديم الحجة القائلة بأنه بموجب قانون ولاية كاليفورنيا، يتعين على الشركة وضع رابط لسياسة الخصوصية على صفحتها الرئيسية. ومع تحسين الرؤية، قالت المجموعات إن المستخدمين سيكونون أكثر وعيًا بنوع المعلومات التي تجمعها جوجل عنهم.

مواقع الويب الرئيسية الأخرى، مثل منافسي Google بما في ذلك Yahoo وMSN، لديها روابط لسياسات الخصوصية الخاصة بها على صفحاتها الرئيسية. لا تقوم Google بتضمين رابط لسياسة الخصوصية الخاصة بها على صفحتها الرئيسية. لم يكن لديهم في الوجود بأكمله قام محرك البحث بتضمين رابط لسياسة الخصوصية الخاصة بهم على الصفحة الرئيسية، وقد أبقوا منذ فترة طويلة عدد الروابط هناك عند الحد الأدنى. وبدلاً من ذلك، يمكن العثور على سياسة خصوصية Google من خلال زيارة الصفحة الخاصة بهم.

تعتمد سياسة خصوصية Google دائمًا على النقر مرتين، بغض النظر عن الجزء الذي تتصفحه من الموقع. يوجد رابط إلى صفحة “حول” في الصفحة الرئيسية، بالإضافة إلى رابط في جميع الصفحات الفرعية للخدمات المتنوعة الخاصة بهم، كما تحتوي صفحات نتائج محرك البحث جميعها أيضًا على رابط إلى صفحة “حول”.

تجادل مجموعات المستهلكين بأن Google يجب أن تمتثل لقانون ولاية كاليفورنيا. يتطلب قانون حماية الخصوصية عبر الإنترنت لعام 2003 في كاليفورنيا أن تقوم مواقع الويب التجارية التي تجمع معلومات التعريف الشخصية بتضمين سياسة الخصوصية الخاصة بها على صفحتها الرئيسية، أو “الصفحة المهمة الأولى بعد الدخول إلى موقع الويب”. يتضمن القانون أيضًا بعض الكلمات الغامضة بعض الشيء والتي تنص على أنه يجب عرض سياسات الخصوصية حيث “يلاحظها شخص عاقل”.

أعتقد أن جوجل يمكن أن تجادل بشكل معقول بأن الوصول بنقرتين كافٍ، مع الأخذ في الاعتبار أن صفحة “حول” يمكن أن تشكل أول صفحة مهمة بعد الدخول إلى الموقع. وإذا خرجوا عن الجزء الذي يقول إنه يجب عرضه حيث “سيلاحظه شخص عاقل”، فيمكن للمرء أن يجادل بأن الشخص العاقل سيذهب إلى صفحة “حول” الخاصة بهم للعثور عليه.

في الواقع، تجادل شركة Google بهذا: أن سياسة الخصوصية الخاصة بها يمكن العثور عليها بسهولة ويمكن الوصول إليها بشكل كافٍ كما هي، ولا يبدو أنها حريصة على تغيير أي شيء.

وفقًا لمجموعات المستهلكين الأربعة عشر التي قدمت الطلب إلى Google في رسالة يوم الثلاثاء، إذا لم تمتثل Google، فسوف تقوم بمراجعة خياراتها، بما في ذلك الإجراء القانوني.

قد يقول الكثيرون إن إحجام Google عن تضمين رابط لسياسة الخصوصية الخاصة بها على صفحتها الرئيسية أمر مثير للقلق، ويطرحون أسئلة مثل: لماذا يعتبر هذا الأمر بهذه الأهمية؟ ولماذا لا يريدون أن يتمكن المستهلكون من العثور على هذه المعلومات بسهولة؟

أنا شخصياً لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة. لا أقرأ سياسات الخصوصية في معظم المواقع التي أذهب إليها، وأظن أن غالبية الأشخاص لا يفعلون ذلك أيضًا. لذلك لن أهتم كثيرًا إذا استغرق الأمر نقرة أو نقرتين للعثور عليه. ولكن من ناحية أخرى، لا أفهم أيضًا سبب معارضة Google لإجراء هذا التغيير. إنها ليست صفقة كبيرة، ولكن ربما تكون الحقيقة هي أنهم لا يريدون أن يتم إخبارهم بما يجب عليهم فعله.. لأنه إذا استسلمت بسهولة لأحدهم، فسيأتي الكثيرون بطلباتهم أيضًا.