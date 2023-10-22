ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحصل على دين الويب 2.0

جوجل تحصل على دين الويب 2.0

من حيث أجلس، كان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الملاحظات الافتتاحية التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة Google إريك شميدت (إلى جانب حقيقة أنه كان يحاول تشكيل التغطية) هو تأكيده على حقيقة أن Google ستقوم بدمج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بشكل مباشر أكثر في تطبيقاتها. وعلى وجه التحديد في البحث للمضي قدما. تقوم Co-op بذلك بعدة طرق. ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي هو Google Notebook. فيليب لينسن روابط لبعض لقطات الشاشة دفتر الملاحظات، والذي سيكون متاحًا الأسبوع المقبل.

ياهو! لقد استثمرت بشكل كبير في “البحث الاجتماعي” الذي يتم تحريره بواسطة الإنسان (MyWeb و لذيذ، من بين تطبيقات أخرى) كوسيلة للتمييز عن “نهج الآلة” الذي تتبعه Google. وعلى الرغم من أن نظام PageRank، على مستوى ما، هو شكل من أشكال “البحث الاجتماعي”، فقد تجنبت Google حتى الآن وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير باستثناء الهوامش. إليكم مشاركتي السابقة حول تجاهل Google لوسائل التواصل الاجتماعي على مسؤوليتها الخاصة.

اعتبارًا من الأمس، أشارت Google إلى أنها ستستثمر بشكل أكبر في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون/المجتمع كجزء أساسي من تجربة البحث. يصبح Notebook بعد ذلك رد Google على MyWeb الخاص بـ Yahoo! (وربما ياهو! الإجابات و QnA الجديد في Window Live). بدون استخدام Notebook، من الصعب تقييم تجربة المستخدم. لقد رأيت للتو الشرائح والعرض التوضيحي. لكنه يبدو أنيقًا جدًا، ومثل تطبيقات الإشارات المرجعية الاجتماعية الأخرى، فهو مفيد جدًا.

مثل MyWeb، يمكن أن يكون المحتوى خاصًا أو عامًا. لكن البعد العام لهذا هو المثير للاهتمام حقًا. تماما كما ياهو! يقوم بربط المحتوى ذي الصلة المحفوظ بشكل عام من مستخدمين آخرين في نتائج البحث الخاصة به، وأفترض أن “أجهزة الكمبيوتر المحمولة” العامة سيتم بالمثل دفعها إلى Google SERPs العامة.

ولا يختلف الأمر عن “Jetpaks” من Jeteye (هنا عطلة في كينيا)، أو مرة أخرى في سياق السفر، Trip Planner من Yahoo! (عطلات نيويورك). بمعنى آخر، أجرى الناس أبحاثًا واستوعبوا ذلك وجعلوه في متناول الآخرين. وهذا ما يمكن أن يصبح عليه Notebook – نقطة انطلاق لجميع أنواع الاستعلامات. لذلك عندما أقوم بإدخال استعلام عن “أفضل كمبيوتر محمول بأقل من 1000 دولار أمريكي” أو “عطلات رخيصة في هاواي” أو “رعاية الأطفال، سان فرانسيسكو”، أو “مقاول عام صادق في رالي بولاية نورث كارولينا”، يمكنني رؤية دفاتر ملاحظات عامة تتناول هذه المشكلات. بدأ ذلك يصبح مثيرًا للاهتمام ومشابهًا تمامًا لاستراتيجية Yahoo!.

كل هذا يتوقف بالطبع على ما إذا كان المستخدمون يشاركون ويقومون بإنشاء دفاتر الملاحظات العامة هذه. ولكن في الأساس يحب الناس مشاركة معارفهم وخبراتهم ويريدون مساعدة الآخرين (وبالتالي ظهور بعض مواقع الشبكات الاجتماعية). لذلك أعتقد أنهم سينشئون هذه الدفاتر وسيرغبون في مشاركتها.

مع إعلانات الأمس، يبدو أن Google تتبع في نفس الوقت إستراتيجية التخصيص الشامل (الخلاصات والقطاعات المخصصة، ونتائج البحث المخصصة، وما إلى ذلك) جنبًا إلى جنب مع البحث الاجتماعي أو بعض الإصدارات الخاصة بـ Google منه. (الوضع الرأسي، أو ربما بشكل أكثر ملاءمة، النتائج الأكثر تنظيمًا تتقاطع مع كلا المجالين.) لذا، هناك مفارقة مثيرة للاهتمام تتمثل في نتائج بحث مصممة بشكل فردي والمزيد من المحتوى الاجتماعي/المجتمعي والأدوات الاجتماعية.

إذا تمكنت Google من التنفيذ والقيام بذلك بشكل صحيح، فقد تتحول في النهاية إلى شبكة اجتماعية عالمية عملاقة يكون البحث فيها هو مخطط التنقل الأساسي. مشاهدة ورؤية.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.