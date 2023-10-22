ستساعدك المقالة التالية: جوجل تحظر BMW بسبب البحث غير المرغوب فيه

جوجل تحظر BMW بسبب البحث غير المرغوب فيه

يحتوي Matt Cutts على ميزة إرسال بريد عشوائي غير مرغوب فيها في مدونته حول قيام فريق Webspam في Google بإزالة موقع BMW.de من فهرس ممارسات البريد العشوائي (تقوم Google أيضًا بإزالة Richoh.de). كتب مات أن شركة BMW كانت تستخدم أداة إعادة توجيه جافا لإخفاء الهوية في المدرسة القديمة والتي تحاول تقديم عصر مزيف لنصوص الكلمات الرئيسية لروبوتات محرك البحث، ثم ترسل المستخدم إلى صفحة جميلة من قوائم السيارات.

مات يكتب (مع لقطات شاشة ممتازة) : يبدو أن بعض صفحات إعادة توجيه جافا سكريبت على الأقل قد تمت إزالتها بالفعل من bmw.de، وهو أمر مشجع للغاية، ولكن نظرًا لعدد الصفحات التي كانت تقوم بعمليات إعادة توجيه جافا سكريبت، أتوقع أن فريق البريد العشوائي في Google سيحتاج إلى طلب إعادة تضمين مع تفاصيل حول من قام بإنشاء صفحات المدخل.

يشير مات إلى أن صفحات موقع BMW لا تحتوي الآن على إعادة التوجيه حيث تم إزالتها كرد فعل على شطب Google. كانت عملية إعادة التوجيه الاحتيالية بمثابة انتهاك مباشر لهذه القاعدة الرئيسية لإرشادات مشرفي المواقع من Google “لا تخدع المستخدمين أو تقدم محتوى لمحركات البحث يختلف عن المحتوى الذي تعرضه للمستخدمين.”

إذا كانت إرشادات جوجل هي الوصايا العشر، فإن القاعدة التي خرقتها شركة BMW ستكون قابلة للمقارنة بقاعدة “لا تقتل”. كان موقع BMW يعرض رسائل بحث غير مرغوب فيها بشكل واضح تمامًا، ولكن سؤالي هو: هل كان هذا قرارًا غبيًا من شركة BMW لتشغيل هذه الأشياء غير المرغوب فيها أو قرارًا غبيًا من قبل مدير التسويق عبر الويب الخاص بهم للتعاقد مع شركة تحسين محركات البحث (SEO) التي ليس لديها نصف فكرة عما يفعلونه؟