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جوجل تروج لقوائم Google Base في عمليات البحث عن المنتجات

استعدادًا لموسم التسوق عبر الإنترنت، تخطط Google لدمج Google Base في نتائج بحث الويب الرئيسية.

وفقًا للمعلومات التي شاركها أحد مسؤولي Google مع الحاضرين في قمة Professional eBay Sellers Alliance (PESA)، ستعرض Google مربع بحث Google Base البديل عندما يبحث مستخدمو Google عن منتجات معينة على Google.

سيتم إنشاء جميع نتائج عمليات البحث في Google Base Box بواسطة التجار الذين قاموا بفهرسة منتجاتهم في Google Base (Froogle سابقًا).

يضيف بريان سميث من شركة Comparison Engines أنه كان هناك تقدم طبيعي في Google لمواصلة تنفيذ النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة Google Base في عمليات البحث عن المنتجات:

اتخذت Google الكثير من التحركات للتحضير لموسم التسوق في العطلات: إزالة Froogle من الصفحة الرئيسية، وتكثيف Checkout، وإضافة تقارير بسيطة إلى Google Base، وإضافة تحسينات السمات إلى Google Base، والآن يبدو أن الشركة ستقود المتسوقين إلى Google Base (أو بعبارة أخرى، كلما تم إجراء بحث عن منتج ما في موسم العطلات هذا، ستعرض Google للمتسوقين مربع بحث ثانيًا سينقلهم إلى نتائج Google Base).

ببساطة، أصبحت قوائم Google Base الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى وستستمر Google في دفع قوائم التجار في Google Base إلى مستخدميها المستعدين لمقارنة المنتجات وشرائها عبر الإنترنت.

وكيف تتأكد من العثور على منتجاتك على Google Base؟ سهل… تحسين!

يضيف بريان مدخلاته حول Google Base Optimization:

يعد Google Base هو محرك بحث التسوق الوحيد الذي يسمح للتجار بتحديد سماتهم الخاصة (حقول اختيارية).

إذا كنت تريد نتائج أفضل على محركات التسوق، فحاول تحسين خلاصتك – لم يعد من الجيد نشر جميع منتجاتك وتوقع العثور على قوائمك.