ستساعدك المقالة التالية: جوجل تستجيب لمطالب البنتاغون بإزالة صور القواعد العسكرية

بعد ظهور صور تفصيلية على مستوى الشارع لحصن سام هيوستن في سان أنطونيو بولاية تكساس في برنامج “Street View” المثير للجدل على Google، تحرك البنتاغون بسرعة لإزالة الصور، واصفًا إياها بأنها تهديد للأمن القومي. وبسبب هذا التهديد الأمني، لم يعد مسموحًا لشركة Google بالتقاط صور للمنشآت العسكرية.

تلتقط Google صورًا للمواقع في المدن كجزء من مشروع “Street Views”، والذي يمنحك رؤية على مستوى الشارع لمواقع مختلفة. هناك العشرات من المدن الأمريكية الكبرى المدرجة حتى الآن في المشروع، وتقوم Google باستمرار بالتقاط الصور لإضافتها إلى المزيد. يتم التقاط الصور باستخدام مركبات مزودة بكاميرا مثبتة على السطح.

وقال غاري روس، المتحدث باسم القيادة الشمالية الأمريكية: “ليس لدينا أي مشاكل فيما يتعلق بجوجل ومنتجاتها، لكن ميزة التجوّل الافتراضي توفر صورًا واضحة لنقاط المراقبة والحواجز والمقرات والمرافق الأمنية التي تشكل خطرًا على جهودنا لحماية القوة.

ويبدو أن موظفي جوجل طلبوا وسمحوا لهم بالوصول إلى قاعدة فورت سام هيوستن، حيث التقطوا لقطات بزاوية 360 درجة على مستوى الشارع. وقال جنرال القوات الجوية جين رينوارت، رئيس القيادة الشمالية للولايات المتحدة، إن الحظر الرسمي صدر بعد هذا الحادث وسط مخاوف من أن السماح للصور بالظهور في ميزة “التجوّل الافتراضي” يمكن أن يوفر معلومات حساسة لخصوم محتملين ويعرض أفراد القاعدة للخطر.

لاري يووقال متحدث باسم جوجل إن طاقم جوجل طلب عن طريق الخطأ الوصول إلى القاعدة.

“إن طلب الوصول إلى القواعد العسكرية بغرض التقاط الصور في ميزة Street view يتعارض مع سياستنا.”

وأشار يو أيضًا إلى أنه تمت إزالة الصور من الموقع خلال حوالي 24 ساعة من اتصال الجيش به.