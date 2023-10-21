ستساعدك المقالة التالية: جوجل تستحوذ على AdScape؟ شركة إعلانات ألعاب الفيديو

تجري Google محادثات بشأن الاستحواذ على تقارير AdScape Media ستيف براينت ساعة جوجل الإلكترونية في الأسبوع الإلكتروني.

تتخصص شركة AdScape Media في إعلانات ألعاب الفيديو القائمة على الأداء الممزوجة بالقوائم الدعائية في هاتفها الخلوي ورسائل txt التي ترسلها أنظمة الألعاب الخاصة بها إلى الطبقات التي حققت أهدافًا محددة في الألعاب.

عبر ClickZ تتطور المساحة الإعلانية داخل اللعبة باستخدام الإعلانات المستندة إلى الأداء :

تعتمد الوحدة الإعلانية على “بوابة العالم الحقيقي، العالم الافتراضي” التي ظلت قيد التطوير لمدة أربع سنوات. تحدث المشاركة التسويقية عندما يكمل اللاعب خدعة أو مستوى تم وضع الإعلان فيه. من خلال برنامج الاشتراك، سيرسل Adscape بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية قصيرة لتهنئة اللاعب، ومن المحتمل أن يقدم رسالة علامة تجارية أو قسيمة منتج. لا يتعين على اللاعبين بالضرورة النقر على الإعلان أو التفاعل معه للحصول على الرسالة.

“[Advertisers] يتم الآن الحصول على،،، لكل إجراء [measurement] قالت إيفا وو، نائبة الرئيس للتسويق في AdScape Media: “مقابل مجرد انطباع”. “يمكنك حقًا جذب جمهورك والوصول إليهم بطريقة مختلفة عن نشر إعلانات اللوحات الإعلانية في اللعبة.”

سيضع Adscape رسائل الاشتراك في تسجيل اللعبة، أو قبل أو بعد الدخول إلى المستوى. فهو يمنح المعلنين الفرصة لرعاية مستوى كامل، أو لعبة معينة في حالة الألعاب الرياضية.

مع اتصال المزيد والمزيد من وحدات التحكم بالإنترنت، يجب أن تكون السماء هي الحد الأقصى إذا أصبحت جزءًا من عائلة Google.

إذا انتقلت Google إلى سوق إعلانات ألعاب الفيديو، توقع منها أن تقوم بتجميع نسخة ألعاب فيديو من نظام الإعلانات النصية والمرئية الحالي في AdWords استنادًا إلى ملفات تعريف المستخدمين، وموضع المنتج في الألعاب، وسجل البحث، وربما حتى مشاهدة الفيديو أو سجل مشاهدة التلفزيون إذا تتوسع Google أيضًا بنجاح لتشمل التلفزيون وأشكال الوسائط الترفيهية الأخرى.

هل هناك أموال في إعلانات ألعاب الفيديو؟ وفقًا للسيد براينت، من المؤكد أن مايكروسوفت تحقق إيرادات كبيرة من خلال إعلاناتها داخل الألعاب:

في العام الماضي، اشترت مايكروسوفت شركة الإعلانات داخل اللعبة Massive مقابل حوالي 200 مليون دولار. تشير التقديرات الداخلية لشركة Microsoft إلى أن سوق الإعلانات داخل الألعاب سيبلغ حوالي مليار دولار بحلول عام 2010. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Massive العام الماضي إن الرقم كان أقرب إلى 1.6 مليار دولار. تعتقد مجموعة Yankee Group أنها ستصل إلى 732 مليون دولار بحلول عام 2010.