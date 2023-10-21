ستساعدك المقالة التالية: جوجل تستحوذ على YouTube مقابل صفقة أسهم بقيمة 1.65 مليار دولار

جوجل تستحوذ على YouTube مقابل صفقة أسهم بقيمة 1.65 مليار دولار

لم يعد الإنترنت المضاربة، وأكدت جوجل أنها سوف تكتسب YouTube في الربع الأخير من هذا العام حيث اتفقت الشركتان على سعر شراء 1.65 مليار دولار من أسهم جوجل. YouTube ستواصل العمل بشكل مستقل للحفاظ على علامتها التجارية الناجحة ومجتمعها المتحمس.

بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، YouTube لن تصبح مجرد خدمة Google داخلية. بل على العكس من ذلك، فإنها سوف تحتفظ بهوية علامتها التجارية المتميزة، مما يعمل على تعزيز واستكمال أعمال الفيديو السريعة النمو الخاصة بشركة جوجل.

YouTube سيستمر مقره في سان برونو، كاليفورنيا، وجميع أنحاء العالم YouTube سيبقى الموظفون مع الشركة. بفضل تكنولوجيا Google وعلاقاتها مع المعلنين ومدى انتشارها العالمي، YouTube سوف تستمر في البناء على نجاحها كواحدة من الخدمات الأكثر شعبية في العالم للترفيه بالفيديو.

“لقد لعب مجتمعنا دورًا حيويًا في تغيير الطريقة التي يستهلك بها الأشخاص الوسائط، مما أدى إلى خلق ثقافة كليبات جديدة. قال تشاد هيرلي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Google: “من خلال توحيد الجهود مع Google، يمكننا الاستفادة من انتشارها العالمي وريادتها التكنولوجية لتقديم تجربة ترفيهية أكثر شمولاً لمستخدمينا ولخلق فرص جديدة لشركائنا”. YouTube. “أنا واثق من أنه من خلال هذه الشراكة سيكون لدينا المرونة والموارد اللازمة لتحقيق هدفنا المتمثل في بناء منصة الجيل التالي لخدمة وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.”