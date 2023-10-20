ستساعدك المقالة التالية: جوجل تستهدف حسابات AdSense Arbitrage؟

تزايدت الشائعات خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن Google قد تتخذ خطوات للحد من أو إيقاف مقدار المراجحة الذي يحدث حاليًا مع حسابات Google AdSense.

بشكل أساسي، يجد مراجحون Google AdSense طرقًا غير مكلفة لجذب الزيارات المستهدفة إلى مواقع الويب المصممة لتحقيق معدلات نقر عالية في Google AdSense. لذلك، إذا كان الزائر العادي لموقع ويب يكلف 05 دولارًا أمريكيًا، وكان كل زائر متوسطًا يحقق 10 دولارًا أمريكيًا من صافي إيرادات AdSense، فإن هذا الناشر يضاعف أمواله.

على محرك البحث المائدة المستديرة، يقتبس باري شوارتز بعض المناقشات الحالية الجارية عالم مشرفي المواقع المنتديات التي تظهر اتجاهًا قد يؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مراجحي AdSense.

أخبروني أنه سيتم تعطيل حسابي في الأول من يونيو، وأضافوا أيضًا أنني سأتلقى دفعة مقابل جميع الأرباح المستحقة وفقًا لجدول دفع AdSense القياسي….

لقد تلقيت رسالة البريد الإلكتروني “تعطيل الحساب الصديق” اليوم، 18 مايو. لقد ظهرت فجأة. تفيد الرسالة بأن نموذج عملي ليس مناسبًا لبرنامج AdSense وأن الحساب سيتوقف في الأول من حزيران (يونيو). ومع ذلك، سيتم إجراء الدفع بشكل طبيعي. أنا ناشر في نادي UPS + الحجم.

سأكون أول من يعترف بأنني أدير مواقع كبيرة للمراجحة وMFA. لقد نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل جميع أدوات AdWords الفعالة. ومع ذلك، فإن التمويل المتعدد الأطراف والتحكيم لا يشكل انتهاكًا لشروط الخدمة في حد ذاته، أليس كذلك؟

أعترف أنهم ليسوا أفضل تجربة مستخدم على الإطلاق. ومع ذلك، أعتقد أنهم يلتزمون بتفاصيل شروط الخدمة، ولا توجد انتهاكات صارخة. أدير العشرات من المواقع/النطاقات باستخدام AdSense وقد حرصت على الالتزام بالتفاصيل الواردة في شروط الخدمة.

بيتر دافانزو من v7n ينسجم أيضًا مع:

يمكن أن توفر المراجحة قيمة – هناك أمثلة في جميع أنحاء الويب، وخارجها. عمليات شراء الإعلانات، والبحث المحلي، والمتاجر التابعة، ومتاجر e-bay، ونعم – محركات البحث الكبرى – كلها تستخدم المراجحة، إلى حد ما. تعتبر المراجحة أمرا مفروغا منه في أي سوق غير فعال – وهو كل منهم.

بقدر ما يذهب Adsense، سوف يتعلق الأمر بكيفية تنفيذ المراجحة. إذا لم تكن هناك قيمة مقدمة للمعلن، فتوقع أن يتم حظرك بواسطة Google في النهاية، أو المراجحة أو غير ذلك. لم تخف Google حقيقة أن فلسفتها تركز على توفير المنفعة للمستخدم النهائي، وهذا يشمل معلني الدفع لكل نقرة (PPC). العديد من المواقع المخصصة لـ Adsense لا تقدم أي فائدة على الإطلاق.