ستساعدك المقالة التالية: جوجل تستهدف مشجعي لعبة الكريكيت أيضًا

جوجل تستهدف مشجعي لعبة الكريكيت أيضًا

Ask.com، من خلال رعايته لفريق الكريكيت الإنجليزي، ليس محرك البحث الوحيد الذي يقوم بتسويق علامته التجارية وخدماته لمحبي لعبة الكريكيت.

تشارك Google في دولة الهند المحبة للكريكيت من خلال حزمة Googly Cricket Package. أميت أغاروال يكتب على الإلهام الرقمي:

أنشأ فريق Adwords India حزمة خاصة من إعلانات Googly Cricket تستهدف مواقع الويب الخاصة بالكريكيت وكلمات البحث الرئيسية ذات الصلة باللعبة. ومع ذلك، فإن موقع Googly ليس مخصصًا لصغار المعلنين – حيث تبدأ حزمة إعلانات الكريكيت بمبلغ ضخم قدره 1 ألف روبية.

أصدرت Google أيضًا النتائج المباشرة للكريكيت، وهو مكون إضافي مجاني للشريط الجانبي لسطح المكتب من Google يعرض النتائج المباشرة للكريكيت لجميع مباريات الكريكيت التي تلعبها الهند.

ومن Google على حزمة Googly Cricket:

يبحث الهنود كل يوم عن معلومات حول لعبة الكريكيت – النتائج ونتائج المباريات، ولا ننسى نجوم الكريكيت المفضلين لديهم مثل ساشين ودرافيد ودوني – على شبكة الإنترنت.

مع وصول شبكة Google إلى 80% من مستخدمي الإنترنت في الهند، نقدم لك حزمة إعلانية مثيرة عن لعبة الكريكيت للوصول إلى هؤلاء المستهلكين في موسم الكريكيت هذا.

احصل على ميزة Google لعلامتك التجارية خلال “سلسلة الهند – جزر الهند الغربية 2006” مع Googly، الحزمة الإعلانية الشاملة الخاصة بالكريكيت. علاوة على ذلك، يمكن تخصيص هذه الحزمة لتناسب احتياجاتك التسويقية الخاصة. كيفزات!

شخصياً، كأمريكي، لا أعرف الثيران عن لعبة الكريكيت! لكن ما أعرفه من صديقي سوشوبه هو أن لعبة الكريكيت تحظى بشعبية كبيرة في الهند ويبدو أن Google تقوم ببعض التسويق الذكي للسوق الهندية، والتي تصل حصتها وفقًا للاقتباس أعلاه إلى 80% من Google.