ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشتري إعلانات راديو dMarc، وتوسع Adwords لتشمل الراديو

جوجل تشتري إعلانات راديو dMarc، وتوسع Adwords لتشمل الراديو

تأخذ Google كلماتها الرئيسية الآلية، وإعلاناتها الجغرافية والديموغرافية إلى ما هو أبعد من بحث الويب، والإعلانات السياقية، والإعلانات المطبوعة، إلى الشكل الأكثر يأسًا من “نحن بحاجة إلى المال” الذي يستهدف بشدة شكل “كيف نكافح المنافسة عبر الأقمار الصناعية” في الولايات المتحدة. ، مذياع. أعلنت Google رسميًا أنها اشترت Google AdWords لصناعة الراديو، واستحوذت على شركة dMarc Broadcasting, Inc.

بالنسبة لأولئك منكم الذين هم على دراية ببرنامج Google AdWords والإعداد الفوري تقريبًا لإعلانات البحث الموجهة نحو الشراء والمستهدفة جغرافيًا والتي تقدمها Google ومايكروسوفت على وشك الانقلاب رأسًا على عقب، فحتى لو لم تعلن أبدًا على الراديو، قد يبدو dMarc مألوفة لك. تقوم dMarc بربط المعلنين مباشرة بمحطات الراديو من خلال نظامها الإعلاني الآلي (مثل Adwords). تعمل المنصة على تبسيط عملية المبيعات والجدولة والتسليم وإعداد التقارير الخاصة بالإعلانات الإذاعية، مما يتيح للمعلنين شراء حملاتهم وتتبعها بكفاءة أكبر. بالنسبة للمذيعين، تقوم تقنية dMarc تلقائيًا بجدولة الإعلانات ووضعها، مما يساعد على زيادة الإيرادات وتقليل التكاليف المرتبطة بمعالجة الإعلانات.

تخطط Google في المستقبل لدمج تقنية dMarc في نظام Google AdWords الأساسي، مما يؤدي إلى إنشاء قناة جديدة لتوزيع إعلانات الراديو لمعلني Google. سيؤدي هذا إلى ركوع عالم الاستجابة المباشرة والتسويق عبر البحث المحلي على ركبتيه، مما يفتح وسيلة جديدة للإعلان الإذاعي للمعلنين عبر الإنترنت، وعالم الإعلان الإذاعي هو عالم من الأرقام الديموغرافية، يناسب Google بنفس القدر كما يفعل عائد استثماره و قاعدة إعلانية مدفوعة رياضيا.

قال تيم أرمسترونج، نائب رئيس مبيعات الإعلانات في Google: “تلتزم Google باستكشاف طرق جديدة لتوسيع نطاق الإعلانات المستهدفة والقابلة للقياس لتشمل أشكالًا أخرى من الوسائط”. “نتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى جلب أموال إعلانية جديدة ومسؤولية إلى الراديو من خلال الجمع بين شبكة Google الموسعة من المعلنين وفريق dMarc الموهوب وتقنية الإعلان الإذاعي المبتكرة. ونحن نتطلع إلى العمل معًا لمواصلة النمو وتحسين النظام البيئي لصناعة الراديو.