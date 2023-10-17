ستساعدك المقالة التالية: جوجل تشتري Digg مقابل 200 مليون دولار.. لماذا؟

تنتشر شائعات في جميع أنحاء عالم المدونات مفادها أن Google وDigg يتحدثان عن الاستحواذ مرة أخرى حيث ستشتري Google Digg مقابل 200 مليون دولار وتضعها تحت مظلة أخبار Google، كما أفاد TechCrunch (لا توجد كلمة إذا كان الطرفان متحصنين في موقع غرفة الفندق السري خارج MountainView أم لا).

قد يكون شراء Google لـ Digg، وهو المفهوم الذي يبدو كذلك في عام 2007، بمثابة رد فعل من Google على حدثين رئيسيين في الآونة الأخيرة؛

1. إعادة إطلاق AOL اليوم لـ Propeller بمظهر جديد وخوارزمية لمكافحة البريد العشوائي والتي من المقرر أن يتم دمجها في نطاق Bebo وAOL العالمي.

2. تحتاج Google إلى عملية استحواذ رفيعة المستوى لجذب الأنظار بعيدًا عن صفقة Microsoft Yahoo التي كانت تسحب قوتها من محرك Google “الطنين” ذي الأداء الضعيف إلى حد ما؛ والشراكة بين Microsoft وYahoo تعادل Yahoo Buzz في جميع أنحاء Microsoft وIE.

AOL تدمج المروحة على مستوى العالم. متصفحات Microsoft تدمج زر Yahoo Buzz.

نعم، إنها مجرد أحلام بعيدة المنال في الوقت الحالي، ولكن إذا كان بإمكان أي من شركة Reston الكبيرة أو شركة Redmond الكبيرة أن تنجح في تقديم مشاركة الأخبار الاجتماعية على نطاق واسع إلى الجماهير، كما أثبتت Yahoo أنها تستطيع القيام بذلك من خلال نجاح Buzz (Y! Buzz اجتذبت) 9.2 مليون مستخدم في يونيو، تتصدر جميع مواقع التصويت الاجتماعي)، فإن Google متأخرة في التنفيذ، وليس لديها حقًا ما تقدمه إلى طاولة التصويت الاجتماعي، إلى جانب تلك النرد السخيفة الموجودة على شريط أدوات Google.

من المؤكد أن التصويت بأسلوب Digg عبر خصائص Google يمكن أن يفيد فهرس Google وستعمل هذه الخطوة على إعادة Google AdWords إلى Digg (مما يجعل الكثير من المستخدمين سعداء)؛ لكنني سأصدق ذلك عندما تنشر الشركات خبر إغلاق الصفقة.