ستساعدك المقالة التالية: جوجل تعاقب المشترين والبائعين للروابط المدفوعة

لقد شهد ديف نايلور، خبير تحسين محركات البحث (SEO)، التأثيرات اللاحقة للدعوة للإبلاغ عن الروابط المدفوعة بواسطة Google ومعاقبتها. وفقًا لما قاله نايلور، قامت Google على مدار الأربعة عشر يومًا الماضية بمعاقبة المواقع التي تشتري أنواعًا من الروابط المدفوعة وتبيعها أيضًا.

لفترة طويلة، قامت Google بتخفيض قوة عصير Google الذي يمكن للمواقع التي تنشر الروابط المدفوعة أن تمرره. ولكن يبدو الآن أن المواقع التي تشتري هذه الروابط تتعرض لانتقادات شديدة من Google:

عادةً ما تهاجم Google مشرف الموقع من جانب واحد في كل مرة لوقف الأضرار الجانبية. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع روابط، فقد لا يتمكن موقعك من اجتياز عصير الروابط أو ترتيب الصفحات بينما لا تزال تلك الروابط على موقعك. قم بالتنظيف وبعد التحديث أو التحديثين يجب أن تكون على ما يرام. شراء الروابط، حسنًا، هذه لعبة كرة أخرى. قد تفقد النطاق إلى الأبد إذا لم تتحرك بالسرعة الكافية.

ويضيف نايلور أن المواقع التي تنشر روابط مدفوعة الأجر في مواقع مثل التذييلات والأشرطة الجانبية تتعرض لـ “هجوم” Google، خاصة إذا لم تكن تلك الروابط ذات صلة بمحتوى الموقع. في مثل هذه الحالة، يمكن إسقاط كلا الموقعين من تصنيفات جوجل.

على سبيل المثال، تم ربط موقع حول “الطهي المنزلي” بـ “موقع لقضاء العطلات”، ولكن الموقع الذي كان من المفترض أن يسقط فيه موقع العطلات هذه المرة، فقد انخفض كلاهما – أحدهما لبيع الروابط والآخر لشراء الروابط.

وهذا يثير السؤال أيضًا؛ ما هو الرابط الجيد المدفوع؟ كانت القاعدة الأساسية في لعبة الربط دائمًا هي استهداف الروابط الموجودة على المواقع ذات الصلة بالسوق المستهدف، والروابط التي من شأنها أن تتحول بشكل مثالي إلى إجراء إيجابي على موقعك، مثل:

روابط من مواقع السلطة ذات الصلة جدًا بجمهورك

الروابط التي لم تدفع ثمنها

روابط من المدونات

روابط في محتوى عالي السلطة

روابط من مواقع لا ترتبط بمواقع مشكوك فيها

تناول Matt Cutts من Google هذه المشكلة أيضًا في تحديث منشور مدونة حديث على الإبلاغ عن الروابط المدفوعة إلى Google عند الإجابة على السؤال؛ هل يمكنك أن تعطيني مثالاً على نوع الأشياء التي قد ترغب في سماعها؟

فيما يلي بعض الروابط النصية المدفوعة على موقع مخصص لنظام التشغيل Linux:

هناك بعض الأشياء المثيرة للاهتمام حول هذه الروابط. إذا خلعت قبعة مشرف الموقع الخاصة بك وارتديت قبعة المستخدم لمدة دقيقة، فستبدأ بسرعة في طرح أسئلة على نفسك مثل “لماذا يرتبط موقع Linux بمجموعة من مواقع البوكر والحبوب والمقامرة؟” غالبًا ما يعتبر المستخدمون روابط مثل هذه غير مرغوب فيها أو منخفضة الجودة. أنا متأكد من أن بعض الأشخاص سيسعدهم الدفاع عن روابط مثل هذه، ولكن من خلال تجربتي، لا يريد الأشخاص الذين يبحثون على Google أن تؤثر مثل هذه الروابط على نتائج بحث Google.

وفقًا للسيد نايلور، نظرًا لأن المواقع التي تبيع روابط مدفوعة الأجر وشبكات روابط غير ذات صلة (منخفضة الجودة) قد تعرضت لهجوم من قبل Google، يجب على مسوقي البحث تتبع الروابط الخلفية الخاصة بهم ومحاولة تحديد الروابط الواردة التي قد تضرهم، وتنظيفها. إذا تم شراء روابط غير ذات صلة مثل تلك الموجودة في مثال Matt Cutts، فسيكون من الجيد إنهاء هذه الحملات أيضًا.