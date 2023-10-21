ستساعدك المقالة التالية: جوجل تفوز بحكم العلامات التجارية للكلمات الرئيسية

جوجل تفوز بحكم العلامات التجارية للكلمات الرئيسية

ينشر Barry Schwartz في محرك البحث Watch Engine انتصارًا قانونيًا لـ Google (لقد فاتني ذلك تمامًا) والذي يسمح لـ Google بشكل أساسي بالسماح للشركات باستخدام العلامات التجارية لمنافسيها ككلمات رئيسية (وليس كنص مرئي أو علامات عنوان). يشير باري إلى مقالة سان خوسيه ميركوري والمزيد من التقنية التحليل القانوني من إريك غولدبرغ التي توضح الحكم وتداعياته المحتملة.

وكما يشير جولدبيرج، فإن الحكم الإيجابي جاء على مستوى منخفض من المحكمة الفيدرالية. وإلى أن يتم إصدار أحكام بالإجماع من محكمة الاستئناف الفيدرالية أو صدور حكم نهائي من المحكمة العليا الأمريكية، فإن كل هذا لن ينته تمامًا. لكن في الوقت الحالي، تستطيع جوجل بيع “بونتياك” إلى “مازدا” والعكس صحيح.

قالت إحدى شركات التسويق عبر محركات البحث التي قدمت عرضًا في لجنة “البحث” الخاصة بي في San Jose SES (لا أستطيع تذكر ما إذا كانت iProspect أو 360i) إن بعض أبحاث المستهلكين التي أجروها وجدت “رفعًا كبيرًا للعلامة التجارية” ” يستفيد منها هؤلاء المسوقون الذين كانوا يظهرون في أهم النتائج (العضوية والمدفوعة) على صفحات نتائج البحث.

يشير هذا بالإضافة إلى كل شيء آخر إلى زيادة أموال العلامات التجارية في البحث المدفوع. في نهاية المطاف، سيكون لدينا علامات تجارية كبيرة ترغب في “امتلاك” الفئات في البحث، وإنفاق أموال العلامات التجارية هناك لضمان موقعها كلما بحث المرء عن “طابعة” أو “كاميرا رقمية” أو “مشغل mp3” وما إلى ذلك.

سيكون لديك في النهاية مسوقون ذوو استجابة مباشرة يقدمون عروضًا ضد مسوقي العلامات التجارية الذين سيستخدمون حساب التفاضل والتكامل “لعائد الاستثمار” مختلفًا تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديك نفس الظاهرة فيما يتعلق بمنتجات المنافسين، كما هو الحال في شراء Mazda للكلمات الرئيسية المتعلقة بـ Pontiac Solsitice، كما ذكرنا في وقت سابق من هذا العام. في تلك الحالة، عندما حثت حملة بونتياك التليفزيونية الأشخاص على “Google” حول سيارة Solstice الجديدة، ظهر إعلان عن Mazda.

من المفترض أن يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة تضخم الكلمات الرئيسية ودفع المزيد من المسوقين إلى السوق المحلية (كإستراتيجية كلمات رئيسية أرخص) والذيل. ومع ذلك، فإن ما يتعارض مع ذلك هو الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن أسعار الكلمات الرئيسية، في المتوسط، تظل ثابتة أو تتجه نحو الانخفاض قليلاً على الرغم من أنها قد تكون أكثر تنافسية وبالتالي مكلفة في أي فئة من الفئات.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.