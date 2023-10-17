ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقرر جعل موقع Knol الخاص بها ويكيبيديا خاضعة للإشراف

بعد مرور سبعة أشهر على الإعلان عنه، فتحت Google أخيرًا منتج الويب KNOL الذي يشبه ويكيبيديا أمام الجمهور. أستطيع أن أفهم السبب وراء استغراق Google كل هذا الوقت لإطلاق Knol، حيث تحتاج إلى ملء الموقع أولاً بمقالات ذات صلة وجذابة ومثيرة للاهتمام من مؤلفيها التجريبيين لجعل Knol جذابًا للجمهور. وهكذا فعلت. يحتوي Knol حاليًا على عدد كبير من المقالات “الموثوقة” ويبدو الموقع بالتأكيد موقعًا مباشرًا الآن.

كما قلنا خلال تغطيتنا الأولى، يتم الترويج لـ Knol كمنافس مباشر لويكيبيديا. ولكن هناك فرق مباشر بين Knol وWikipedia. بينما تسمح ويكيبيديا لأي شخص بتحرير الإدخالات كميزة تعاون اجتماعي، يقوم Knol بتعديلها قليلاً عن طريق إدخال “التعاون الخاضع للإشراف” يقترب.

بمعنى أنه يمكن للمستخدمين/القراء فقط اقتراح تعديلات وتعديلات على المقالات في Knol، ولا يزال الأمر متروكًا للمؤلف لقبول هذه التعديلات المقترحة أو رفضها. منطقيا بما أن اسم المؤلف مرفق بكل مقال، فيجب أن يكون له السيطرة الكاملة على مقالاته.

الآن، قد يرى البعض الآخر أن هذه الميزة عيب، بينما قد يرى الآخرون ذلك ضروريًا. ولكن في بيئة “اجتماعية” لا ينبغي أبداً أن يكون “التعاون” خاضعاً للإشراف.

لا داعي للقلق بشأن ويكيبيديا بشأن Knol. على الرغم من العلامة التجارية لشركة Google، فهي ليست ولن تكون أبدًا قاتلة ويكيبيديا. يعد Knol بمثابة إصدار “اجتماعي”، ومجاني للجميع، ويمكن لأي شخص أن يكون مؤلفًا من موقع About.com.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجذب المزيد من المؤلفين المحتملين من المساهمة في Knol هو حقيقة أن Knol يمنحهم خيار عرض إعلانات Adsense في مقالاتهم. يجب على المؤلفين أن يكسبوا، وعلى Google أن تخدم وحداتها الإعلانية.

الآن، هذا من شأنه أن يجعل الجميع سعداء.