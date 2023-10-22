ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقود في الصين بدون ترخيص؟

جوجل تقود في الصين بدون ترخيص؟

على الرغم من العمل في الصين دون ترخيص خاص بها، فإن Google.cn لا تنتهك أي قواعد صينية محلية وفقًا لشركة Google. وقال متحدث باسم جوجل ل تايمز أون لاين أن Google China تستخدم ترخيص ICP الخاص بشريكها التجاري Ganji.com.

“لدى Google شراكة مع Ganji.com حصلنا من خلالها على الترخيص المطلوب لتشغيل خدمة Google.cn في الصين.” وقال المتحدث باسم جوجل لصحيفة التايمز.

إن فكرة قيام Google بتشغيل ومراقبة معلومات Google China بدون ترخيص ستضيف الوقود إلى النار الدولية ضد Google التي تؤكد قوانين المعلومات الصينية، ولكن وفقًا لبيان Google، تبدو الصفقة وكأنها ليست مشكلة.

بطبيعة الحال، إذا كانت شركة جوجل تعمل بشكل غير قانوني في الصين ومن دون ترخيص (من الواضح أن السلطات الصينية تحقق في الأمر)، ألن يكون هذا بمثابة انتقام جميل لمنتقدي شركة جوجل في الصين.

“من أجل العمل من الصين، قمنا بإزالة بعض المحتوى من نتائج البحث المتاحة على Google.cn، استجابة للقانون أو اللوائح أو السياسة المحلية. في حين أن إزالة نتائج البحث لا تتوافق مع مهمة جوجل، فإن عدم تقديم أي معلومات (أو تجربة مستخدم متدهورة للغاية لا ترقى إلى أي معلومات) يتعارض أكثر مع مهمتنا.

لذا، السؤال الآن هل تعمل شركة Google بشكل قانوني في الصين؟ أم أن أعمال الترخيص هذه مجرد مجموعة من الدعاية المناهضة للصين؟