ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقول أن أندرويد سيكون مفتوح المصدر بنسبة 100%

في حين كانت هناك بعض التقارير التي تدور حول أن أجزاء من Android قد لا تكون مفتوحة المصدر كما كان يعتقد في الأصل، فقد خرجت Google وأوضحت: أن نظام Android الأساسي سيكون مفتوح المصدر بنسبة 100٪.

أكدت ZDNet مع العديد من موظفي Google أن كل شيء سيكون مفتوحًا. إلى جانب بعض الاستثناءات، سيستخدم كل شيء ترخيص برنامج Apache (ASLv2). هناك نوعان من الاستثناءات، والتي وفقا ل زد نت نكون:

ستستمر البرامج المشمولة بالفعل بترخيص مجاني/مفتوح المصدر في استخدام هذا الترخيص. وعلى الأخص، يتضمن ذلك تحسينات Google لنواة Linux. يستخدم Linux رخصة GNU العامة (GPL v2) لذا فإن تحسينات النواة ستستخدم نفس الترخيص. سيتم ترخيص أي برنامج يستخدم Eclipse، على سبيل المثال المكون الإضافي Eclipse Android Development Tools (ADT) بموجب ترخيص Eclipse العام (EPL)، لأن هذا هو ما يستخدمه Eclipse.

سيكون نظام Android الأساسي مفتوح المصدر، ولكن ليس هناك ما يضمن أن شركات الاتصالات ومصنعي المعدات الأصلية ومطوري التطبيقات سيحتفظون بتطبيقاتهم مفتوحة المصدر. تشجع جوجل ذلك، ولكنها لا تفرضه، مما يعني أن بعض مطوري التطبيقات قد يختارون إبقاء كود المصدر الخاص بهم مغلقًا أو أن يكون لديهم وصول محدود.