ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقول إن النقرات الاحتيالية أقل من 2%

لدى Andy Beal’s Marketing Pilgrim قصة حصرية تفيد بأن نسبة الاحتيال في النقرات في Google AdWords تصل إلى 2% أو أقل وأن Google لديها الدليل. منشور آندي مفصل بشكل لا يصدق أثناء تشغيله عبر الطبقات الأربع لمرشحات النقر الاحتيالية في Google:

معدل الاحتيال في النقرات في Google أقل من 2%

تستخدم Google أربع طبقات من اكتشاف النقرات الاحتيالية. الطبقة الأولى تلقائية تمامًا وتُستخدم لتصفية النقرات من شركاء “البحث” وشركاء AdSense (الإعلانات السياقية). يستطيع هذا الفلتر اكتشاف النقرات غير الصالحة في الوقت الفعلي، بهدف إزالتها قبل ظهورها في وحدة تحكم AdWords.

تهدف الطبقتان الثانية والثالثة إلى تصفية نقرات AdSense فقط. الطبقة الثانية هي ما تسميه Google “نظام الإبلاغ” وهي عملية تلقائية لإزالة النقرات غير الصالحة من نظام AdWords. الطبقة الثالثة من التصفية هي عملية “مراجعة يدوية” حيث يقوم أكثر من عشرين موظفًا في Google بمراجعة وإزالة أي نقرات مشبوهة يدويًا.

هدف Google هو جعل الطبقات الثلاث الأولى من التصفية تحدد 100% من جميع النقرات غير الصالحة والاحتيالية. تلك النقرات التي تمكنت من الهروب من مرشحات Google هي ما يجعل العديد من المعلنين يثيرون المخاوف، وقد أدت إلى نمو العديد من ما يسمى بشركات الكشف عن الاحتيال في النقرات. تقع الطبقة الرابعة من اكتشاف النقرات الاحتيالية على عاتق هؤلاء المعلنين وشركات الكشف وهي ما تسميه Google “التحقيقات المطلوبة”.

لذا، في الربع الثالث من عام 2006، حقق برنامج Google AdWords إيرادات قدرها 2.69 مليار دولار، فهل هذا يعني أنه كان هناك مكان ما حول 50.000.000 دولار في النقرات الاحتيالية ارتكبت في Q3 2006 وحده؟