ستساعدك المقالة التالية: جوجل تقوم بإصلاح أخطاء البحث في أوامر الموقع

جوجل تقوم بإصلاح أخطاء البحث في أوامر الموقع

تعمل Google على إصلاح بعض المشكلات التي أثيرت مؤخرًا بين مشرفي المواقع حول الموقع: وظيفة البحث التي تتيح للمستخدمين معرفة عدد صفحات موقعهم المدرجة في فهرس Google.

توضح فانيسا فوكس، مهندسة Google، الأخطاء الموجودة في مدونة خرائط جوجل:

في هذه الحالة، وجدنا بعض الأخطاء التي أثرت على الموقع: عامل التشغيل. بعض الاستعلامات المحددة التي ربما لاحظتها هي أن أنواع الاستعلامات التالية لا تُرجع العدد الصحيح من النتائج:

* الموقع: الاستعلامات التي تكتب فيها شرطة مائلة زائدة (مثل الموقع:www.example.com/)

* الموقع: استعلامات عن نطاق به علامات الترقيم (مثل الموقع: www.example-site.com)

لدينا إصلاحات لكل هذه الأمور التي سيتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة. ولم يتم الكشف عنها مبكرًا لأننا قمنا باختبارها بدقة، للتأكد من عدم حصولك على أي مفاجآت غير متوقعة.

لا تخف، فالخطأ لم يؤدي إلى حذف المواقع والصفحات من الفهرس.

إنه الموقع: المشغل الذي لا يعمل بشكل صحيح. نحن نقوم بتجميد جميع عمليات تحديث النتائج التكميلية حتى يتم إصلاح هذه المشكلات، ومن المفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون أيام قليلة. سنبقيك على اطلاع عندما يتم إجراء جميع الإصلاحات.

خطيب ل باري والذي لاحظ أن أحد موظفي Google الجدد، وهو آدم لاسنيك، يتناول هذه المشكلة أيضًا عالم مشرفي المواقع.