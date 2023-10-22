ستساعدك المقالة التالية: جوجل تكتسب حصة البحث وماي سبيس تصنع الأمواج

جوجل تكتسب حصة البحث وماي سبيس تصنع الأمواج

شبكات كومسكور فقط مطلق سراحه شهرتهم “حالة حصة التسويق عبر محرك البحث“التصنيفات التي أظهرت أن Google استمرت في شهر أبريل في زيادة استخدام محرك البحث الأمريكي الخاص بها مقارنة بمنافسيها. اكتسبت شركة Google حصة في سوق البحث للشهر التاسع على التوالي وحافظت على مكانتها كشركة رائدة في السوق بنسبة 43.1 بالمائة من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة.

ولا تزال ياهو في المركز الثاني بنسبة 28.0 في المائة، بينما تحتل MSN المركز الثالث بنسبة 12.9 في المائة. تأتي شبكة البحث الخاصة بـ AOL وAsk.com في المرتبتين الرابعة والخامسة في الدراسة، ولكن هناك نقطة مهمة جديرة بالملاحظة وهي أن الموقع يأتي في المرتبة السادسة.

استقبل موقع MySpace، خدمة الشبكات الاجتماعية الرائعة للغاية والمملوكة لشركة NewsCorp/Fox Interactive التابعة لمردوخ، 43 مليون استفسار بحث (حصتها 0.6 بالمائة من سوق البحث في الولايات المتحدة) في أبريل.

مع قاعدة جماهيرية نشطة ومخلصة، من المتوقع أن تنمو شعبية بحث MySpace مع الشبكة حيث تتوسع من جذور محبي الموسيقى إلى مشاركة الفيديو والمراسلة والاتصال والبريد الإلكتروني.

أضف مربع بحث أكثر بروزًا إلى الخدمة، ومن المحتمل أن تزيد أرقام شعبية البحث الخاصة بهم بشكل كبير. أصبحت ميزة البحث في MySpace الآن مخفية بعض الشيء، خاصة عند مقارنتها بمربع البحث المركزي الذي تستخدمه Yahoo.

بالمناسبة، تخدم نتائج بحث MySpace إعلانات تسويق بحث Yahoo… في حالة ما إذا كنت تتطلع إلى استهداف جمهور MySpace.