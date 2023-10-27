ستساعدك المقالة التالية: جوجل ستصبح أحلى، نستله تشتري جوجل (هجاء)

مع كل شائعات الاكتتاب العام ومايكروسوفت التي تدور حول مطحنة شائعات Google (حقيقة أن أخبار Google تتصدر الصفحات الأولى لهذه الشائعات هي ما قد يكون الأكثر إثارة للاهتمام)، وجدت أن هذا الهجاء على NewsForge اليوم، يشكل سيناريو مثيرًا للاهتمام.

نستله تشتري جوجل

أعلنت شركة نستله قبول العرض الذي قدمته لشراء شركة محركات البحث على الإنترنت.

وستعمل Google على استكمال قائمة نستله الطويلة من العلامات التجارية المشهورة، بما في ذلك Perrier water، وStouffer’s، وLifeSavers، وNesquick. تقول شركة نستله إنه سيتم إعادة تسمية Google لتصبح NesGoogle وستتم إضافة قسم للوصفات إلى صفحتها الرئيسية.

يقول بيتر برابيك، الرئيس التنفيذي لشركة نستله: “نعتقد أن هذا الاستحواذ سيكون مفيدًا للمستهلك”. “الآن يمكن لأي شخص على الإنترنت الاتصال بـ NesGoogle، الذي سيحدد منطقته تلقائيًا ويوجهه إلى منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات نستله.”

كشفت مصادر قريبة من الصفقة أن الرئيس التنفيذي لشركة Google إريك شميدت أُجبر على قبول الصفقة مع شركة نستله. يُزعم أن السيد برابيك قد وضع وعاءً كبيرًا من قطع نستله كرانش أمام السيد شميدت أثناء مناقشاتهما، ورفض السماح له بتناول أي منها حتى الموافقة على عملية الاستحواذ، بينما وعد بإمداد مجاني مدى الحياة عند إتمام الصفقة