ستساعدك المقالة التالية: جوجل ستوك ووزارة العدل

جوجل ستوك ووزارة العدل

يشعر جيم هيدجر أن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل ضد جوجل لعدم تسليم معلومات البحث لا علاقة لها بانخفاض أسهم جوجل الأسبوع الماضي. كتبت الأسبوع الماضي أنه يجب أن تكون هناك علاقة بين الجدل وقيمة الأسهم، لكن مشكلة وزارة العدل ليست بالتأكيد 100٪ من الكعكة، مستشهدة بالتوقعات المتصاعدة من وول ستريت والمخاوف الدولية الأخرى، مثل هيمنة داوم ونافير الكورية والرئيس التنفيذي لشركة Livedoor هوري يجلس في زنزانته الآن للتداول من الداخل.

من مدونة Jim and the Stepforth SEO:

كما يعلم أي شخص لديه اهتمام بعيد بالبحث، فإن الدراما القانونية التي تتكشف بين جوجل ووزارة العدل خرجت من الخزانة إلى المجال العام في أوائل الأسبوع الماضي، بعد مرور عام تقريبًا على امتثال منافسي جوجل، ياهو، لطلب وزارة العدل الأولي. و إم إس إن و إيه أو إل. ومن بين محركات البحث الرئيسية الأربعة في الولايات المتحدة، كان Google هو المحرك الوحيد الذي قاوم طلب حكومة الولايات المتحدة بالحصول على معلومات حول عمليات البحث التي أجراها مستخدموه.

وفي غضون أيام من ظهور الخبر، بدأت أسعار أسهم جوجل في الانخفاض، مما يدل على انخفاض مستمر للمرة الأولى منذ طرح شركة البحث للاكتتاب العام في أغسطس/آب 2004. وقد أدى هذا الانخفاض المفاجئ إلى دفع صحفيي البحث إلى الإسراع إلى لوحات المفاتيح الخاصة بهم لإجراء اتصال غير مؤكد بين المحكمة. القضية وقيمة أسهم جوجل.

ما يهمل هؤلاء المعلقون ذكره هو أن المستثمرين أصبحوا حذرين من قطاع البحث، حيث يرون أن الجزء الأكبر من الإيرادات يأتي من المصدر الوحيد لإعلانات البحث المدفوعة. وعلى الرغم من استمرار Google AdWords وYahoo Search Marketing في إغراق المساهمين بالنتائج الإيجابية، إلا أن أحدث الأرقام المالية لشركة Yahoo، والتي تم تقديمها الأسبوع الماضي، قبل بدء انخفاض أسهم Google مباشرة، جاءت أقل من توقعات المستثمرين بمقدار سنت واحد.

بالمناسبة، ارتفع سعر سهم Goog بمقدار 22.41 دولارًا ليصل إلى 421.87 دولارًا للسهم في الوقت الحالي. ياهو و Apple تكتسب أيضا اليوم. يبدو أنه لم يكن هناك الكثير من الرياح في أشرعة محللي وول ستريت.