ستساعدك المقالة التالية: جوجل في الوقت الحاضر: جوجل باوربوينت؟

ال مدونة نظام التشغيل جوجل يمتلك السبق الصحفي على أداة Google الجديدة التي تسمى “Presently” والتي ستتيح للمستخدمين تحويل المستندات إلى عروض تقديمية بأسلوب PowerPoint بما في ذلك الشرائح وإمكانيات ملء الشاشة.

تتوفر لقطة شاشة لرمز الرسالة.

وإليك بعض النص كما تم التقاطه بواسطة مدونة GOS:

var MSG_DOC_TO_PRESENTATION=”تحويل المستند إلى عرض تقديمي”;

var MSG_DOC_TO_PRESENTATION_HINT=”بمجرد تحويل مستندك إلى عرض تقديمي، يمكنك إدراج فواصل الشرائح باستخدام إدراج > شريحة من القائمة الرئيسية.”;

var MSG_PRESENTATION_TO_DOC=”تحويل العرض التقديمي إلى مستند”;

var MSG_POPUP_BLOCKER=”غير قادر حاليًا على تشغيل العرض التقديمي في وضع ملء الشاشة. تحقق من إعدادات مانع النوافذ المنبثقة.”;

var MSG_NEW_SLIDE_TITLE=”شريحة جديدة”;

var MSG_UNSUPPORTED_BROWSER=”المتصفح غير المدعوم لا يدعم Opera حاليًا ولن يعمل بشكل صحيح. هل ترغب في الاستمرار على أي حال؟”؛

var MSG_SLIDE_INDEX=”الشريحة %1 من %2: %3″;

فار MSG_NEXT=”التالي”;

var MSG_NEXT_HINT=”مسافة، أدخل، N”;

فار MSG_PREV=”السابق”;

var MSG_PREV_HINT=”مسافة للخلف، Del، P”;

var MSG_ZOOM_IN=”تكبير”;

var MSG_ZOOM_OUT=”تصغير”;

var MSG_ZOOM_RESET=”إعادة ضبط التكبير/التصغير”;

var MSG_TOGGLE_AUTOFIT=”تبديل الاحتواء التلقائي”;

var MSG_PICK_THEME=”اختر المظهر:”;

var MSG_THEME_BLANK=”فارغ”;

var MSG_THEME_GOOGLE=”Google”;

var MSG_THEME_LIQUID=”سائل”;

var MSG_THEME_MONOCROME=”أحادية اللون”;

var MSG_TOGGLE_TOOLBAR=”إخفاء/إظهار شريط الأدوات”;

var MSG_EXIT_PRESENTATION=”الخروج من العرض التقديمي”;

var MSG_END_OF_PRESENTATION=”نهاية العرض التقديمي. هل أنت متأكد أنك تريد الخروج؟”؛