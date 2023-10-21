ستساعدك المقالة التالية: جوجل كود البحث عن كود المصدر العام

جوجل كود البحث عن كود المصدر العام

على مدار المساء، تم إطلاق Google Code Search كمحرك بحث يهدف إلى العثور على أجزاء من كود المصدر العام. يعتبر Google Code Search الموجود في Google Labs هو العرض الأكثر غرابة حتى الآن من Google حيث أن أساس البحث وتقديم النتائج هو بناء جملة البرمجة.

لدى فيليب لينسن مقالة رائعة حول Google Code Search على Google Blogscoped:

يحتوي بحث Google Code على بناء جملة بخلاف عمليات بحث Google الأخرى. عادةً ما يتصرف Google بطريقة غامضة حيث يتجاهل الأحرف الخاصة. يعد البحث عن Google Code أكثر دقة (وبطبيعة الحال، لديها مجموعة مستهدفة من الأشخاص الذين اعتادوا على التعامل مع بناء الجملة الدقيق المتقدم). سيؤدي البحث عن “hello, World” إلى عرض التطابقات التي تحتوي على هذه السلسلة فقط (بما في ذلك الفاصلة والمسافة). في الواقع، لديك القدرة الكاملة على البحث باستخدام التعبيرات العادية; ابحث عن وستحصل فقط على مثيلات “hello” التي تظهر في بداية السطر.

بالنسبة للمبتدئين، يمكنك أن تقرر البحث عنه كلمات بذيئة… والتي يميل المبرمجون المحبطون إلى تركها في تعليقات كود المصدر الخاص بهم. هناك “سيء” مع 166000 تطابق (مثل “DOS I/O *لا يزال* سيئًا”) أو “أنا أكره” مع 13400 نتيجة (بما في ذلك “هل ذكرت كم أكره DTDs؟” أو “أنا أكره استخدام globals!”) . ابحث عن الكلمة F، وستحصل على بعض التعليقات الواقعية (مثل “كالعادة، IE فاشل”).

بناء جملة آخر خاص ببحث كود Google هو مشغل “لانج”.. ابحث عن “lang:c” وستحصل على مقتطفات مكتوبة بلغة C فقط. (يبدو أن هذه المقتطفات تفتقد بعض اللغات للأسف.)