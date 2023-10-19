ستساعدك المقالة التالية: جوجل للتخلص التدريجي من برنامج الإحالة Adsense

إذا كنت لا تزال تنفذ وحدات إحالة Adsense على مدوناتك/مواقعك وكنت خارج أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية واليابان وما زلت قادرًا على تحقيق دخل كبير من خلال الاشتراكات الناجحة في Adsense، فقد تشعر بالغضب من هذا اعلان جديد من داخل ادسنس blog.Google Adsense يقوم بالتخلص التدريجي من برنامج وحدات إحالة Adsense من الناشرين الموجودين خارج المناطق المذكورة. من الواضح أن التحول في عمليات الاشتراك الناجحة في Adsense من بلدان خارج المناطق الثلاث المذكورة أعلاه، ليس كبيرًا بدرجة كافية ولا يحقق أداءً جيدًا لصالح Google. ستتم عملية الإلغاء التدريجي قريبًا وقبل أن تعرف ذلك، لن يظهر زر إحالة Adsense في حساب الناشر الخاص بك في Adsense. لاحظ أن وحدات إحالة Adsense هذه تشير إلى الوحدات التي تروج لعمليات الاشتراك في Adsense ولا تتضمن منتجات الإحالة الأخرى التي تدفع للناشرين.

الآن، إذا كنت مقيمًا في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية واليابان، فلن تسلم من هذه التغييرات في السياسة أيضًا. على الرغم من أن Google لا تتنفيس عن إغلاق وحدات إحالة Adsense في هذه المناطق، إلا أن الناشرين سيعانون من تغيير “معتدل”. على وجه التحديد، سيعود العائد مقابل إحالة المستخدم الذي يكسب 100 دولار أمريكي باستخدام Adsense في أول 180 يومًا إلى معدله السابق البالغ 100 دولار أمريكي بدلاً من 250 دولارًا أمريكيًا الحالي والذي يتضمن مكافأة قدرها 5 دولارات أمريكية.

على الرغم من عدم توضيح السبب وراء هذا التغيير في معدل الدفع، أعتقد أنه من الواضح جدًا أن وحدات إحالة Adsense لم تعد تحقق الكثير فيما يتعلق بالاشتراكات الناجحة. أو ربما لم يعد Adsense في حد ذاته يولد معلنين جددًا، خاصة الآن مع وجود خيارات أخرى لبرامج الإعلان عبر الإنترنت قابلة للتطبيق بخلاف Google Adsense القدير.