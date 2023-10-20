ستساعدك المقالة التالية: جوجل مستهدفة بدعوى التشهير في المملكة المتحدة

تحاول إحدى الشركات الإنجليزية رفع دعوى قضائية ضد Google بسبب إدراجها مواقع في قاعدة بيانات Google والتي تشهر بشركة dotWORLDS. قدمت dotWORLDS “بروتوكول الإجراء المسبق”، مهددة بمقاضاة Google إذا لم يستبعد محرك البحث مثل هذه المواقع من فهرسه.

يقول بريان رينكين، المدعي، إن شركة جوجل قامت بإزالة مثل هذه المواقع في الماضي من فهرس جوجل الخاص بها في المملكة المتحدة، لكنها أعادت إدراجها. ووفقا لرينكين، فإن هذا يترك جوجل عرضة لاتخاذ إجراء قانوني.

وفقًا لريتكين، قامت جهات خارجية مجهولة بنشر تشهير حول dotWORLDS لعدة سنوات، مدعية بشكل ضار أن الشركة استخدمت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية للترويج لأعمال تسجيل أسماء النطاقات الخاصة بها. ويقول إنه منذ عام 2003، قامت شركة جوجل بإزالة العديد من المشاركات إلى مجموعات المناقشة الخاصة بها بناءً على طلبه، لكن محرك البحث الخاص بها يستمر في عرض روابط لمواقع الطرف الثالث المسيئة. إذا لم تعطه جوجل وعدًا كتابيًا بإزالة الروابط نهائيًا، فإنه يخطط لرفع دعوى قضائية.

قد لا يكون الارتباط بمواد مسيئة مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، ولكن هذه الدعوى ستُقام في المحاكم البريطانية ووفقًا لـ السجل، قد تندرج تحت قانون التشهير البريطاني لعام 1996، حيث يمكن لمحرك البحث أن يدعي أنه لم يكن على علم بظهور مواد تشهيرية في نتائج البحث الخاصة به.

تشعر Retkin أن Google لن يشملها قانون التشهير هذا لأنها أزالت المحتوى التشهيري عن عمد، ثم أعادت فهرسته واستجابت لطلبات Retkin العديدة.