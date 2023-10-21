ستساعدك المقالة التالية: جوجل مقابل ماي سبيس.كوم: YouTube يسقط

جوجل مقابل ماي سبيس.كوم: YouTube يسقط

بالتأكيد، خطط الاستحواذ YouTube لقد أحدثت صفقة بقيمة 1.65 مليار دولار من أسهم Google (هل يبدو الأمر مألوفًا؟) ضجة كبيرة عبر الإنترنت، حيث تهافت البعض على عبقرية Google في الاستحواذ على شركة مشاركة الفيديو المذهلة هذه، بينما وصفها آخرون بأنها حطام قطار ينتظر الحدوث.

في رأيي، لم تكن Google لتبرم هذه الاتفاقية مع YouTube دون القيام بواجباتهم المدرسية، ولمن يؤمنون بذلك YouTube ليس سوى مقاطع فيديو عبر الإنترنت في بحر من المواقع المماثلة التي تقدم نفس العروض، ويمكن القول أن Google هو نفسه.

ولكن ما يميز Google عن المجموعة هو مدى ملاءمتها وسمعتها وتحقيق الدخل الناجح من البحث. فصل YouTube من ديلي موشن وفيديو جوجل في العالم هو المجتمع. جوجل يحتاج إلى المجتمع، YouTube يحتاج إلى تحقيق الدخل.

من المفترض ألا تواجه Google أي مشكلة في بيع مخزون الإعلانات السياقية وإعلانات الفيديو YouTubeولا تتفاجأ إذا أدى مشروع Google هذا إلى مشروع أكثر تنوعًا وقوة YouTube، حيث يشق الفيديو عبر الإنترنت طريقه إلى أجهزة التلفزيون والسيارات والمطابخ والهواتف المحمولة.

الجدل الأساسي وراء جوجل YouTube ومع ذلك، قد تكون الصفقة بعض الملوحة خلف الكواليس في Fox Interactive وMySpace.com، اللتين وقعتا صفقة إعلان وبحث مربحة إلى حد ما بقيمة 900 مليون دولار مع Google هذا الصيف؛ ويعتبر YouTube أن تكون المنافسة شديدة.

في Screenwerk، اكتشف جريج ستيرلنج مقالًا من صحيفة وول ستريت جورنال يتناول هذا الخلاف المستقبلي بين Fox Interactive وGoogle.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب المديرون التنفيذيون لشركة News Corp عن استيائهم من الصفقة لـ Google وهددوا بإزالة أي روابط لها YouTube مقاطع الفيديو التي وضعها المستخدمون على صفحات مدونة MySpace الخاصة بهم، وفقًا لشخص مقرب من الموقف.

ومن المقرر أن يجتمع السيد شميدت في جوجل ونائب رئيس مبيعات الإعلانات تيم أرمسترونج هذا الأسبوع في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس إدارة نيوز كورب روبرت مردوخ، والرئيس بيتر تشيرنين، وروس ليفينسون، رئيس وحدة فوكس إنتراكتيف ميديا ​​على الإنترنت، لمناقشة الأمر.

من تجربتي الشخصية، أراهن أن ما يقرب من نصف مقاطع الفيديو التي أشاهدها على ملفات تعريف MySpace مضمنة عبر YouTube، و في رأي ماي سبيس، يمكن النظر إلى مثل هذه الخدمات على أنها طفيلية، تغذي شعبية ماي سبيس…

“إذا نظرت إلى أي تطبيق ويب 2.0 تقريبًا، سواء كان ذلك YouTubeسواء أكان ذلك من خلال Flickr، أو من Photobucket أو أي من تطبيقات الويب من الجيل التالي، فجميعها تقريبًا مستمدة من الجزء الخلفي من MySpace.”

هنا سؤال. إذا قامت Google بطريقة أو بأخرى بدمج AdWords في YouTube مقاطع الفيديو، عبر إعلانات فيديو Google أو رابط نصي مقترح لعرض ما بعد النشر.. خاصة في مقاطع الفيديو المضمنة التي يتم عرضها على موقع MySpace أو مواقع الويب الأخرى، هل سيتم تعويض الناشرين الذين يمتلكون هذه المواقع من قبل Google؟

بمعنى، هل سيتعين على Google أن تدفع لـ MySpace مقابل ذلك YouTube الإعلانات التي يتم بثها عبر مقاطع الفيديو المضمنة على صفحات MySpace.com؟

ربما يكون هذا جزءًا من الاجتماع الكبير هذا الأسبوع بين الشركتين. إذا كان الفيديو هو مستقبل Google، ومستقبل MySpace هو الترفيه بالفيديو… فأعتقد أننا ربما سنشهد المزيد من الاحتكاك بين هاتين الشركتين في الوقت المناسب.