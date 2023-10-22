ستساعدك المقالة التالية: جوجل هيلث فكرة صحية؟

جوجل هيلث فكرة صحية؟

تتساءل LeeAnn Prescott من Hitwise عن مدى جودة فكرة قيام Google بإطلاق قناة صحية عندما تكون عمليات البحث الرأسية الحالية وقناة التمويل متخلفة عن المنافسة. تنشر بريسكوت مخططًا يوضح ترتيب كل قطاع من قطاعات Google في الأسواق ذات الصلة، وتلاحظ أنه مع كل الميزات والميزات، احتل Google Finance المرتبة 43 في فئة معلومات الأعمال؛ “وهذا يوضح مقدار الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تغيير سلوك المستهلك، ما لم يكن المنتج متميزًا بشكل كبير عن المنافسين، كما في حالة خرائط جوجل عندما أطلقت عروض القمر الصناعي، فأرسلها فورًا إلى الرقم 3 في فئة الخرائط“.

لقد كان Google Finance موجودًا منذ أقل من شهرين فقط وهو يقدم القليل من التمييز في وظائف Ajax وتكامل أخبار Google والمدونة. أنا شخصياً أعتبر Google Finance بمثابة امتداد لعرض أخبار Google وليس المركز المالي الذي قد يتوقعه البعض. أما بالنسبة لتصبح أكثر شهرة كوجهة مالية، فامنحها الوقت؛ مع نمو المستخدمين المسجلين في Google ومستخدمي صفحة Google الرئيسية، يتزايد أيضًا استخدام بوابة Google Finance المصغرة.

نظرًا لشعبية Google كإحالة إلى العديد من المواقع ذات الصلة بالصحة (بنفس الطريقة التي كانت تفعلها Google مع عمليات البحث الموجهة ماليًا على مدار السنوات الثماني الماضية)، فقد يصبح Google Health أكثر شيوعًا في فترة زمنية أقصر. خاصة وأن المعلومات الصحية أطول أمدًا وتعتمد على المحتوى أكثر من المعلومات المالية، وهي أكثر فورية وتعتمد على الرأي. ناهيك عن أن Finance & Health هما مصدران كبيران جدًا للأرباح عندما يتعلق الأمر بالكلمات الرئيسية والبحث المستهدف للسياق.

يوافق بريسكوت على مدونة Hitwise:

تُظهر بيانات Hitwise Clickstream أنه خلال شهر أبريل 2006، ذهب 2.67% من حركة المرور النهائية لـ Google إلى مواقع في فئة الصحة والطب.

ياهو! أرسل البحث 2.43% من حركة المرور الخاصة به إلى هذه الفئة، بينما أرسل بحث MSN 1.97%، مما يدل على أن الصحة هي مبادرة رأسية ذكية لجوجل.

فيما يلي قائمة بأفضل المواقع الصحية والطبية التي تمت زيارتها بعد Google في أبريل 2006. نرى أن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب وWebMD هما الموقعان الرائدان اللذان يستقبلان حركة المرور من Google، مما قد يوفر أدلة حول المكان الذي ستحصل فيه Google على محتواها من. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ياهو! يعد موقع Health رابع أشهر موقع ويب للصحة والطب يتلقى زيارات من Yahoo! يحتل البحث وMSN Health المرتبة الخامسة في نتائج البحث عن الصحة والطب في MSN Search، مما يدل على أن وجود موقع محتوى رأسي لا يضمن أنه سيؤدي إلى تلقي حركة البحث.

نأمل أن نشهد إطلاق Google Health خلال الـ 24 ساعة القادمة – أما بالنسبة لشعبيته في سوق الصحة العمودية؛ قد يكون هذا هو ما يصفه الطبيب لجوجل.